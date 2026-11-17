Berlin, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die Bundeswehr hat ihr Ziel für den Personalaufbau im laufenden Jahr bereits im Oktober übertroffen. Zum Stichtag dienten rund 190.600 Soldatinnen und Soldaten in den Streitkräften, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Damit liege die Truppenstärke über dem im neuen Wehrdienstgesetz ‌vorgegebenen Korridor von 186.000 bis 190.000 Männern und Frauen für 2026. "Wenn wir diesen Trend so fortsetzen können, brauchen wir absehbar keine zusätzlich verpflichtenden Elemente und ⁠keine Wehrpflicht", erklärte ⁠Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ziel bleibe es, dass sich junge Menschen freiwillig für die Bundeswehr entschieden, um die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs die Truppe um rund 6400 Soldaten und damit um 3,5 Prozent. Auch das Interesse an einer militärischen Laufbahn nahm deutlich zu: Die Zahl der Bewerbungen ‌stieg um 31 Prozent auf rund 64.500, während die ‌Neueinstellungen um 20 Prozent auf rund 27.400 kletterten. Bei den Reservisten liege die Bundeswehr mit mehr als 75.000 Männern und Frauen ebenfalls im gesetzlichen Zielkorridor von 70.000 bis 80.000 ⁠für dieses Jahr. Ziel Deutschlands angesichts seiner Nato-Pflichten ist es, bis Anfang der ‌2030er Jahre eine Truppenstärke von 460.000 Soldaten ⁠zu haben. Davon sollen 260.000 im aktiven Dienst sein und rund 200.000 der Reserve angehören.

Nach dem neuen Wehrdienstgesetz werden 18-Jährige angeschrieben mit der Frage, ob sie einen mindestens sechsmonatigen Dienst in der Bundeswehr leisten wollen. Männer ‌müssen den Fragebogen beantworten, für Frauen ⁠ist es freiwillig. Der Fragebogen ist ⁠zugleich Teil der Wehrerfassung und einer Musterung, die alle Männer durchlaufen müssen. Bis Ende Oktober wurden rund 558.500 junge Menschen angeschrieben. Von den Männern antworteten den Angaben zufolge rund 97 Prozent, wobei 21 Prozent Interesse an einem Dienst in der Bundeswehr äußerten.

Um die Kapazitäten für die Eignungsprüfungen auszubauen, eröffnet die Bundeswehr Mitte Dezember in Schwerin ihr erstes neues Musterungszentrum. Bis Sommer 2027 soll eine flächendeckende Infrastruktur zur Verfügung stehen, um alle 18-jährigen Männer des Jahrgangs 2008 ⁠zu erfassen und zu mustern.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)