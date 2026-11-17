MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Hubert Burda Media stellt weitere Redaktionen neu auf. Bei den Zeitschriften "Elle", "Harper's Bazaar" und "Esquire" werden die bislang getrennten Print- und Onlineredaktionen zusammengelegt, wie das Unternehmen mitteilte. Im Zuge der Neuaufstellung fallen zehn Stellen weg. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strebe Burda sozialverträgliche Lösungen an.

Die drei Titel gehören jeweils zum Gemeinschaftsunternehmen Burda Hearst Publishing. Künftig sollen die jeweiligen Chefredakteure und Chefredakteurinnen die journalistische Gesamtverantwortung für die gedruckten und digitalen Angebote übernehmen.

Alexandra Link wird Chefredakteurin von "Elle" und "Elle Decoration". Sie war bislang für die digitalen Angebote mehrerer Luxusmagazine verantwortlich und folgt auf Franziska Frosch, die seit 1997 für Burda tätig ist. Kerstin Schneider übernimmt die Leitung der integrierten Redaktion von "Harper's Bazaar", Dominik Schütte die von "Esquire".

Auch im Markenmanagement gibt es Veränderungen: Sabine Adleff übernimmt als Brand Director den Bereich Luxury mit "InStyle", "Elle", "Harper's Bazaar" und "Esquire". Anastasia Preisser wird künftig als Brand Director für die Lifestyle-Marken "Bunte" und "Freundin" verantwortlich sein.

Teil eines größeren Konzernumbaus

Die Neuaufstellung ist Teil eines umfassenden Umbaus bei Burda. Bereits Ende Oktober hatte der Konzern angekündigt, die bislang getrennten Redaktionen von "Focus", "Focus Money", "Focus Online" und "Focus+" zusammenzuführen. Ab Anfang 2027 sollen die Teams an den Standorten München und Berlin in gemeinsamen Newsrooms arbeiten. Die vollständige Integration ist bis Mitte 2027 geplant.

Burda hatte zuvor bereits angekündigt, den Burda-Verlag und den Digitalpublisher BurdaForward zusammenzuführen. Gedruckte und digitale Angebote sollen künftig stärker aus einer Hand gesteuert werden. Darüber hinaus will der Konzern sein Medien- und Beteiligungsgeschäft auch rechtlich voneinander trennen. Diese Neuordnung soll spätestens 2028 abgeschlossen sein./svv/DP/he