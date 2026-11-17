Zürich, 17. ⁠Nov (Reuters) - Der aktivistische Investor Cevian hat seine Beteiligung an der Schweizer Großbank UBS abgebaut. Cevian hielt zum Ende des dritten Quartals noch rund 35,5 Millionen Aktien im Wert von 1,71 Milliarden Dollar, wie einer Offenlegung der US-Wertpapierbehörde SEC am ‌Dienstag zu entnehmen war. Damit stieß Cevian in den Sommermonaten gut ein Viertel seiner Aktien ab. Zur Jahresmitte hatte sich die Beteiligung noch auf ⁠48,1 Millionen ⁠Aktien im Wert von rund 2,39 Milliarden Dollar belaufen. "Wir haben eine kleinere Portfolioanpassung vorgenommen, da die UBS-Position ein etwas zu großer Teil unseres Portfolios geworden war und wir neue Investitionen finanzieren mussten", erklärte der Vermögensverwalter in einer Stellungnahme. "Die UBS bleibt eine unserer größten Beteiligungen."

Cevian war 2023 bei der ‌UBS eingestiegen. Zuvor hatte die größte Bank des ‌Landes die in Schieflage geratene Credit Suisse geschluckt. Im Dezember 2023 hatte Cevian eine 1,3-Prozent-Beteiligung im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro gemeldet. Seitdem hat der Aktienkurs ⁠von gut 25 Franken auf knapp 40 Franken kräftig angezogen. Mitgründer Lars Förberg ‌erklärte damals, Cevian peile eine Verdoppelung ⁠des Werts der UBS-Aktie auf 50 Franken an.

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte im November 2023 erklärt, dass die UBS die amerikanische Morgan Stanley überholen und zum am höchsten bewerteten Vermögensverwalter aufsteigen wolle. Davon ist ‌das Zürcher Institut aber noch ein ⁠gutes Stück weit entfernt. Nachdem die ⁠UBS die Credit Suisse erfolgreich integriert hat, verunsichert nun die Diskussion um strengere Kapitalvorschriften in der Schweiz viele Anleger. Bleibt es bei einem Entscheid der kleinen Kammer des Schweizer Parlaments, wonach die UBS ihre Auslandsbeteiligungen zu 90 Prozent mit Eigenkapital unterlegen soll, müsste die UBS mit den neuen Regeln insgesamt 18 Milliarden Dollar mehr Kapital halten als bisher. Die UBS und auch Cevian lehnen diese Vorgabe früheren Angaben zufolge ab.

(Bericht von ⁠Oliver Hirt und Ariane Lüthi. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)