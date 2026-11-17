Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - Die Schatten ⁠der Vergangenheit holen die Deutsche Bank und ihren Chef Christian Sewing ein. Informationen aus einem umfangreichen Datenleck, die mehrere Medien am Dienstag veröffentlichten, schürten erneut Zweifel an funktionierenden Kontrollen und Geschäftspraktiken beim größten deutschen Geldhaus. Die Dokumente zeigen den Berichten zufolge, wie die Deutsche Bank um russische Oligarchen warb und das Geschäft mit Russland noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollte. Die Unterlagen enthielten auch Details über Geschäfte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie Transaktionen mit dem ehemaligen Immobilieninvestor und heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Steuerunterlagen soll das Geldhaus 2017 versehentlich verschickt haben. "Sie hätten es nicht tun sollen", sagte Trump in Manila auf die Frage ‌nach dem Vorgang. "Es ist illegal, so etwas zu tun." Ein Aktionärsschützer sagte, angesichts der Menge der abgeflossenen Daten stelle sich auch die Frage nach der Verantwortung des Vorstands.

Die Deutsche Bank erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Datenleck. Die Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. Sie seien geprüft worden und man habe eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet. Unter Vorstandschef Christian Sewing ⁠habe sich die Bank grundlegend gewandelt. ⁠Sie habe Milliarden in Kontrollsysteme investiert. Der Chef des Aufsichtsrats, Alexander Wynaendts, stellte sich demonstrativ hinter Sewing: "Seit Beginn meiner Amtszeit gab es keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte", erklärte er. "Wir sehen in der aktuellen Berichterstattung keine neuen Erkenntnisse."

An der Börse brachen die Aktien der Deutschen Bank zeitweise mehr als sechs Prozent ein. "Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs", konstatierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Im Moment könne niemand sagen, wie sich die Berichterstattung entwickle und "ob sich aus einzelnen der angesprochenen Informationen zusätzliche rechtliche oder regulatorische Risiken für die Bank ergeben".

LISTE VON 200 REICHEN RUSSEN

Mehrere Medien, darunter der "Spiegel", das ZDF, die "New York Times" und die "Financial Times", hatten nach eigenen Angaben 15 Millionen interne Dokumente, darunter mehr als neun Millionen E-Mails sowie Präsentationen und Kalendereinträge, ausgewertet. ‌Diese waren zwei Journalisten aus Indien und Südafrika zugespielt worden. Die Medienberichte beleuchten unter anderem Geschäftsbeziehungen des Instituts mit russischen ‌Oligarchen bis hinein ins Umfeld des Präsidenten Wladimir Putin, die die Frankfurter seinerzeit ungeachtet von Warnungen ausbauen wollten. Demnach plante die Deutsche Bank Ende 2020, ihre Einnahmen aus dem Geschäft mit vermögenden russischen Kunden bis 2023 von 28 Millionen auf 50 Millionen Euro zu steigern.

Grundlage sei eine neue Russlandstrategie gewesen, die dem Vorstand im Dezember 2020 vorgelegt wurde, berichtete etwa der "Spiegel". Die Bank habe dafür unter anderem eine Liste der 200 reichsten Russen erstellt. ⁠Das Vorhaben sei verfolgt worden, obwohl externe Anwälte der New Yorker Finanzaufsicht im September 2020 empfohlen hatten, die Deutsche Bank solle einen Rückzug aus Russland ernsthaft erwägen. Auch interne Experten für Finanzkriminalität hätten vor ‌erheblichen Risiken gewarnt.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 war die Deutsche Bank wie ⁠andere Kreditinstitute wegen ihrer Russlandgeschäfte unter Druck geraten. Sewing hatte zunächst erklärt, ein vollständiger Rückzug widerspreche den Werten der Bank. Einen Tag später hatte das Geldhaus dann doch den Rückzug aus Russland angekündigt. Vollständig abgeschlossen ist dieser bis heute nicht. In den Dokumenten befinde sich auch der Verweis auf vermögende Kunden in der Bundesrepublik, hieß es in den Medienberichten. Die Deutsche Bank habe umstrittene Steuergestaltungsmodelle für diese aufgesetzt.

AUFSICHTSBEHÖRDEN EINGESCHALTET

Das Datenleck ist ein Rückschlag für den seit April 2018 amtierenden Konzernchef Sewing, der die Deutsche Bank aus einer skandalgeprägten ‌Zeit herausholen wollte. Das Institut war immer wieder wegen seiner turbulenten Vergangenheit in die Schlagzeilen geraten. Unter anderem wurde ⁠das Geldhaus mit dem Vorwurf der Geldwäsche konfrontiert. Wegen Versäumnissen bei der Integration ⁠der Postbank hatte die Finanzaufsicht Bafin jüngst eine Geldbuße gegen die Deutsche Bank verhängt. Auch unter Sewing kam es zu Durchsuchungen bei dem Institut. Kurz nach seinem Amtsantritt durchsuchten Ermittler Deutschlands größtes Geldhaus im Zusammenhang mit den "Panama Papers". 2022 folgte eine Razzia wegen des Verdachts, Geldwäscheverdachtsanzeigen zu spät erstattet zu haben. Auch später suchten die Ermittler immer wieder Büros der Bank auf.

Die Aufsichtsbehörden würden sich den Fall genau anschauen, erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Die Deutsche Bank müsse jetzt mit vollständiger Transparenz aufklären, wie sie Versäumnisse und interne Kontrollmängel abgestellt habe. "Ich bin sicher, die Aufsichtsbehörden und – dort, wo es strafrechtlich relevant wird – auch die Ermittlungsbehörden werden die Erkenntnisse durch das Datenleak genau auswerten."

"ATOMBOMBE IN DER TAUNUSANLAGE"

Klaus Nieding, Vizepräsident der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, sagte Reuters TV, die Daten selbst schienen nur bereits bekannte Tatsachen zu beleuchten. Bemerkenswert sei indes, dass "hier 15 Millionen Datensätze und E-Mails abgeflossen sind und zwar aus der Bank heraus nach außen". "Das ist für die Bank so, als ob eine Atombombe in der Taunusanlage gezündet worden ist", sagte er. Sewing habe die Bank in ruhiges Fahrwasser geführt - aber das Datenleck falle letztlich auch in die Verantwortung des Vorstands. Sewing müsse nun "Sorge dafür ⁠tragen, dass die Dinge ordnungsgemäß aufgeklärt werden". Beim Thema Datensicherheit dürfe kein Stein auf dem anderen bleiben. Der Sinkflug der Deutsche-Bank-Aktien sei ein Anzeichen, dass die Bank Vertrauen verloren habe. "Die Kunden suchen möglicherweise schon das Weite", fügte er hinzu.

(Bericht von Trevor Hunnicutt, Sabine Wollrab, Tom Sims und Reuters TV, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)