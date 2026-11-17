Der DAX® ist mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Damit testen die deutschen „blue chips“ die Ausbruchsmarken bei 26.574/26.619/26.693 Punkten zurück. Die beschriebene Zone definiert gleichzeitig den Nackenbereich einer klassischen „Tasse-Henkel“-Formation. Solange es also bei dem beschriebenen Pullback bleibt, hat auch der trendfolgende Charakter des Musters Bestand. Rein rechnerisch ergibt sich ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten, sodass das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 27.002 Punkten keineswegs das Ende der Fahnenstange markieren muss. Doch das Aktienbarometer beschreitet aktuell einen schmalen Grat. Ein nachhaltiges Rebreak der o. g. Ausbruchsmarken gilt es, unbedingt zu verhindern. Da der DAX® heute erneut schwächer eröffnen dürfte, ist der „breakout“ der vergangenen Woche in Gefahr. Auf der Unterseite bilden die Aufwärtskurslücke vom 10. November (26.347 zu 26.276 Punkte) bzw. die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.621 Punkten) weitere nennenswerte Unterstützungen. Einen Fehlausbruch sollten die deutschen Standardwerte unbedingt vermeiden.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.