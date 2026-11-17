Frankfurt, 17. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent niedriger bei 26.598 Punkten ‌geschlossen. An der Wall Street haben die Auswirkungen des Rücktritts von Nvidia-Chef Jensen Huang und die Sorge vor einem ⁠Ende des ⁠KI-Booms die Indizes zum Wochenstart tief ins Minus gedrückt. Auch die japanische Börse geriet ins Rutschen.

Mit Spannung blicken die Investoren nun auf die Quartalsergebnisse von Nvidia, die am Abend veröffentlicht werden. Nachdem der Mitgründer und langjährige Chef ‌Huang als Konsequenz einer Spionageaffäre gehen ‌musste, warten Börsianer auf Aussagen zum Ausblick des weltgrößten Chipkonzerns. Einige befürchten, dass der KI-Boom abflaut, weil mit Huang einer der ⁠vehementesten Befürworter dieser Technologie von der Bühne abgetreten ist.

Ebenfalls auf ‌der Agenda stehen:

• Der weltgrößte ⁠Sportartikelhersteller Nike will Anleger und Analysten auf seinem Investorentag davon überzeugen, dass er mehr kann als nur sparen. Zuletzt hatte der US-Konzern nur mit Sparprogrammen von ‌sich reden gemacht und ⁠Marktanteile an den Branchenzweiten Adidas, ⁠aber auch an Newcomer verloren.

• Auf der Konjunkturseite stehen zahlreiche US-Daten an, darunter die Export- und Importpreise wie auch die Einzelhandelsumsätze.

• In Deutschland wird mit dem ZEW-Indikator ein erstes Konjunktur-Stimmungsbild für den November erwartet.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 26.598,64

EuroStoxx50 6.348,35

EuroStoxx50-Future 6.360,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.608,17 -1,4%

Nasdaq

S&P 500 7.416,59 -1,9%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 59.060,28 -1,0%

Shanghai 3.589,96 -0,3%

Hang Seng 23.578,83 -0,7%

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)