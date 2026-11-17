Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter Fahrt aufnehmen. Nach klaren Verlusten in den USA und Asien gibt auch der Dax in der ersten Handelsstunde um 0,8 Prozent nach auf 26.387 Punkte. Noch am vergangenen Donnerstag hatte es der Dax erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Punkte geschafft, bevor sich gerade die Laune im Tech-Bereich an den Weltbörsen erneut eintrübte.

Die Anleger sind nervös. Denn an diesem Dienstag nach US-Börsenschluss legt der KI-Chipriese Nvidia inmitten einer schweren Führungskrise stets maßgebliche Quartalszahlen vor. Und am Donnerstag steht dann der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, der in aller Munde ist. Geopolitisch steht obendrein ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin an.

Zudem verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren.

Der MDax verlor am Dienstagmorgen 0,6 Prozent auf 30.333 Punkte. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent abwärts.

Deutsche Bank nach Medienberichten unter Druck

Die Aktien der Deutschen Bank haben am Dienstagmorgen mit einem Minus von 5,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nachgegeben.

Zuvor hatten zahlreiche Medien wie die "Financial Times" und der "Spiegel" kritische Berichte zum Geschäftsgebaren des Geldhauses in der Vergangenheit auf Basis eines Datenleaks veröffentlicht. Demnach soll die Bank über Jahre hinweg interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und der Prüfung problematischer Kunden vernachlässigt haben. Die Deutsche Bank sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg in einer ersten Reaktion von alten Themen, die viele Jahre zurücklägen. Die Bank sei heute eine andere.

RTL-Aktie dreht ins Plus

Die anfänglich schwachen Aktien von RTL haben am Dienstag schnell wieder Käufer gefunden. Nach einem Rutsch um drei Prozent drehten die Papiere der Luxemburger inzwischen ähnlich deutlich ins Plus. Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr etwas zurückgeschraubt.

Nach der Korrektur um zehn Prozent in knapp zwei Wochen griffen einige Akteure allerdings wieder zu und halfen den Aktien so, ihre 50-Tage-Linie doch noch zu verteidigen. Sie ringen nun mit der 21-Tage-Linie.

Als positiven Aspekt erwähnte ein Börsianer, dass es im Streaming-Geschäft besser laufe als im analogen Fernsehen. Die für das Gesamtjahr angestrebte Abonnentenzahl für RTL+ und M6+ sei bereits nach neun Monaten in trockenen Tüchern.

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