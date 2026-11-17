Dax Unterstützungen: 26.300 intraday Tief 26.267 Gap Vorwoche Dax Widerstände: 26.440 intraday Hoch 26.600 Vortageslevel

Dax Rückblick

Der Dax konnte sich am Montag nicht aus seiner Konsolidierung nach dem Allzeithoch bei 27.000 Punkten befreien. Die Unterstützung zwischen 26.665 und 26.700 Punkten geriet zunehmend unter Druck. Nachdem der Index über weite Strecken seitwärts gehandelt hatte, setzte am Nachmittag eine Abwärtsbewegung ein und schloss bei 26.599 Punkten, einem Minus von 151 Punkten beziehungsweise 0,6 Prozent. Damit schloss der Index erstmals seit dem Ausbruch über das alte Allzeithoch wieder deutlich unterhalb von 26.690 Punkten.

An der Wall Street verstärkte sich der Verkaufsdruck zum Wochenstart ebenfalls. Der Dow Jones verlor 1,4 Prozent auf 51.608 Punkte, der S&P 500 gab 1,9 Prozent auf 7.417 Punkte nach. Besonders stark traf es erneut die Technologiewerte: Der Nasdaq 100 verlor rund 2,7 Prozent. Im Mittelpunkt standen die Unsicherheiten um Nvidia und die weitere Entwicklung des Halbleitersektors. Die anstehenden Quartalszahlen heute Abend von Nvidia erhöhen zusätzlich die Nervosität.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist der Bruch der Unterstützungszone zwischen 26.665 und 26.700 Punkten das entscheidende Signal. Am Dienstag eröffnete der Dax deutlich tiefer und setzte seine Abwärtsbewegung bis in den Bereich um 26.300 Punkte fort. Gegen 10:50 Uhr notiert der Index bei rund 26.320 Punkten.

Damit rückt die noch offene Aufwärtskurslücke vom 10. November in den Mittelpunkt. Der Gap-Close liegt bei 26.267 Punkten und damit nur noch rund 50 Punkte unter dem aktuellen Kursniveau. Ein vollständiger Rücklauf würde die Kurslücke schließen, die nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Woche zunächst offen geblieben war. Sie ist grau gekennzeichnet.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob der Dax im Bereich zwischen 26.267 und 26.300 Punkten eine Stabilisierung ausbilden kann. Gelingt dies, wäre eine technische Gegenbewegung bis 26.400 und anschließend 26.500 Punkte möglich. Darüber bildet die ehemalige Unterstützungszone zwischen 26.665 und 26.700 Punkten einen wichtigen Widerstand.

Fällt der Dax dagegen nachhaltig unter 26.267 Punkte, wären weitere Verluste bis 26.100 Punkte möglich. Darunter rückt die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten wieder in den Fokus. Nach dem Bruch der bisherigen Schiebezone hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt.