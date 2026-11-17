Anleger müssen sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt auf Kursverluste einstellen. Der Broker IG Markets taxierte den Dax eine Stunde vor der Eröffnung des Xetra-Handels auf 26.447 Punkte, was im Xetra-Vergleich ein Minus von 0,7 Prozent bedeutet.

Nach seinem schwachen Wochenauftakt fällt er damit weiter von seinem Rekord vom Donnerstag zurück. Geopolitisch bleiben die Anleger in Wartestellung und so prägt das KI-Thema vor den am Abend erwarteten Nvidia-Zahlen erneut die Kurslage. An der Nasdaq-Börse gab es am Vorabend den nächsten Kursrutsch in der Branche und über Nacht sind dann die Aktien chinesischer Internetkonzerne wie Alibaba oder Baidu unter Druck geraten.

Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. "Washington hat sich eine besonders ungünstige Woche ausgesucht, um den Druck auf die boomende Rechenzentrumsbranche in Südostasien zu erhöhen", schrieb dazu der Marktbeobachter Stephen Innes mit Blick auf eine anstehende Asien-Reise des US-Präsidenten Donald Trump, auf der er sich am Donnerstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will.

USA: Dritter Verlusttag im Nasdaq

Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Außerdem belasteten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia.

Der Auswahlindex Nasdaq 100 erlitt mit einem Minus von 2,7 Prozent auf 27.197 Punkte den dritten Verlusttag in Folge. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26.606 Zählern in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert. Sein Jahresgewinn von zeitweise 24 Prozent ist inzwischen auf 7,7 Prozent zusammengeschmolzen, womit sich der große Vorsprung auf den Dow Jones Industrial fast komplett in Luft aufgelöst hat.

Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex sank zu Wochenbeginn um 1,4 Prozent auf 51.608 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um zwei Prozent auf 7.417 Punkte bergab - in der Jahresbilanz hat er den Nasdaq 100 mit plus 8,3 Prozent inzwischen überholt.

Asiens Börsen im Minus

Die neuen Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips haben auch die Aktienmärkte Asiens am Dienstag belastet. Mit dem Schritt wollen die USA dem Rivalen China die Nutzung solcher Halbleiter erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 1,3 Prozent, der südkoreanische Kospi um 2,6 Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong gab um rund ein Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 58.860 - 1,34 Prozent Hang Seng 23.535 - 0,92 Prozent CSI 300 3.967 - 0,30 Prozent Kospi 4.968 - 2,59 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 121,98 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,39 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,12 + 0,000 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 91,76 Dollar - 0,68 Dollar WTI 84,92 Dollar - 0,80 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 385 (351) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 65 (58,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 271 (251) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 644 (594) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 34 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR OTTOBOCK AUF 54 (66) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 30 (35) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 58 (53) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 78 (74) EUR - 'HOLD'

- METZLER SENKT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 22 (22,50) EUR - 'HOLD'

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR TECHNOTRANS AUF 32 (35) EUR - 'KAUFEN'

(mit Material von dpa-AFX)

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