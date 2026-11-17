Berlin, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die Bundesregierung schickt den Top-Ökonomen Markus Brunnermeier ins Rennen um einen Direktorenposten bei der EZB. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil habe ihn Bundeskanzler Friedrich Merz zur Nominierung für den Posten des EZB-Chefvolkswirts vorgeschlagen, hieß es am Dienstag im Finanzministerium in Berlin. ‌Der an der US-Eliteuniversität Princeton lehrende Wirtschaftswissenschaftler sei ein herausragender Ökonom und somit fachlich eine exzellente Wahl. Als EZB-Chefvolkswirt und Nachfolger des irischen Amtsinhabers Philip ⁠Lane würde ⁠er ab Mitte 2027 wichtige Entscheidungen über die Zinspolitik vorbereiten. Das Bundeskabinett solle am Mittwoch über die Nominierung entscheiden.

Mit Jürgen Stark (2006 bis 2011) und Otmar Issing (1998 bis 2006) hatte die Bundesrepublik bereits zweimal den Chefvolkswirt der EZB gestellt. Nun könnte Brunnermeier der dritte Deutsche auf diesem wichtigen Posten werden. Der Professor ‌für Volkswirtschaftslehre sei forschungsseitig extrem breit aufgestellt, meint ‌Chefökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. In seinem Buch mit dem Titel 'Die resiliente Gesellschaft' zeige er überdies, wie unsere Gesellschaft mit wirtschafts- und sozialpolitischen ⁠Maßnahmen gegenüber Schocks resilienter gemacht werden könne. "Das ist in der heutigen Zeit, die ‌von geopolitischen, technologischen und politischen Schocks geprägt ⁠ist, sicher ein großer Pluspunkt dieses Kandidaten."

ENTSCHEIDUNGEN IM PERSONALPAKET

Bei der EZB wird mit dem vorzeitigen Abgang der deutschen Direktorin Isabel Schnabel Anfang Januar ein Posten frei. Zudem endet die Amtszeit von EZB-Chefvolkswirt Lane am ‌31. Mai 2027. Da auch EZB-Chefin ⁠Christine Lagarde im Februar vorzeitig abtritt, werden ⁠alle drei Positionen auf europäischer Ebene in einem Personalpaket gebündelt, das in den kommenden Wochen geschnürt werden soll. Um die Nachfolge von Lagarde rangeln der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos, beide ehemalige nationale Notenbankchefs.

Die "Financial Times" berichtete jüngst unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, Frankreich könnte sich hinter die Kandidatur von de Cos als Nachfolger von Lagarde stellen. Der Spanier ist derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen ⁠Zahlungsausgleich (BIZ).

(Bericht von Reinhard Becker, Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)