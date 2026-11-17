ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei hat die deutsche Bundesregierung zusammen mit gut einem Dutzend Staaten dafür geworben, möglichst schnell aus den klimaschädlichen Energieträgern Öl, Gas und Kohle auszusteigen. "Das ist machbar - und es muss getan werden", sagte die spanische Umweltministerin Sara Aagesen in Antalya. "Die Welt kann nicht warten und unsere Gesellschaften ebenso wenig", sagte sie. Die Menschen erwarteten schnelles Handeln der Politik, weil sie immer stärker unter Waldbränden, Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren litten. "Sie sind es, die die Zeche für die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zahlen."

Spanien wird nach ihren Worten einen konkreten Ausstiegsfahrplan zur schrittweisen Abkehr von fossilen Energieträgern vorlegen. Auf derselben Pressekonferenz kündigten auch die EU-Staaten Dänemark, Portugal und Luxemburg solche Vorhaben an. Bislang hatten als erste Vorreiter nur Frankreich, die Niederlande und Deutschland solche Pläne bei den Vereinten Nationen hinterlegt. Auf der Pressekonferenz war als Vertreterin der Bundesregierung Umweltstaatssekretärin Heike Henn und feierte auf dem Podium mit den übrigen Ministern die Ankündigungen.

Beschluss war schon in Dubai gefallen

Schon bei der Klimakonferenz 2023 in Dubai hatte die Weltgemeinschaft eine schrittweise Abkehr von Öl, Kohle und Gas beschlossen - wann und wie dies geschehen soll, wurde aber nicht näher präzisiert, auch nicht beim Gipfel vergangenes Jahr in Brasilien. Im April berieten 57 Staaten einschließlich Deutschland auf einer eigenen Konferenz, wie der Ausstieg konkret gelingen kann.

Auf der laufenden COP31 in Antalya befürchten Beobachter, dass ehrgeizige Beschlüsse dazu von mächtigen Blockierern verhindert werden könnten - namentlich sind das neben arabischen Ölförderstaaten Russland und Indien.

Die dänische Klimaministerin Samira Nawa sagte, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sei Hauptursache der meisten globalen Herausforderungen. Beim Ausstieg gehe es ums Klima, "aber ebenso sehr um Energiesicherheit, Bezahlbarkeit und Freiheit". Der dänische Fahrplan enthalte ein Enddatum für die heimische Öl- und Gasförderung im Jahr 2050, ein Ende der Kohlenutzung 2028 sowie den schrittweisen Abbau von Subventionen für fossile Brennstoffe bis 2030./toz/DP/jha