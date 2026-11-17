Brüssel, 17. ⁠Nov (Reuters) - Deutschland unterstützt die Ukraine angesichts der bevorstehenden Wintermonate mit einem weiteren militärischen Hilfspaket im Umfang von 300 Millionen Dollar. Schwerpunkt des Pakets im Rahmen des sogenannten Purl-Programms, bei dem Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen, sei die ‌Luftverteidigung, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag vor einem Treffen des EU-Verteidigungsrates in Brüssel. Gemeinsam mit Norwegen beschaffe die Bundesregierung dafür Systeme aus ⁠den USA, ⁠die in Europa nicht erhältlich seien. Russland greife vor dem Winter gezielt die Energie- und Wärmeversorgung an und werde dies auch weiter tun, sagte Pistorius.

Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. ‌Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen ‌in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor. Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ⁠ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom. Die Unterstützung der Ukraine sei keine ‌Wohltätigkeitsveranstaltung, betonte der Minister. Es gehe ⁠um die Sicherheit Europas und darum, den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzuhalten.

An dem Treffen nimmt auch der Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, teil. Die Europäer und besonders die Deutschen erwarten von den USA ‌in den nächsten Wochen Angaben über ⁠einen Abzug von US-Truppen. Pistorius sagte, ⁠es sei wichtig, dass in der Verteidigung Europas keine Lücken entstünden.

Zurückhaltend äußerte sich Pistorius zu möglichen neuen Verhandlungen über eine Lösung des Konflikts. Die unerbittlichen Kämpfe und die immer intensiveren russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung sprächen nicht für eine tatsächliche Verhandlungsbereitschaft. Man müsse zunächst abwarten, wohin künftige Gespräche führten. Klar sei jedoch, dass diejenigen Staaten, die am Ende Sicherheitsgarantien für die Ukraine übernehmen sollten, auch an den Verhandlungen beteiligt ⁠sein müssten.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)