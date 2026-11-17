NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach dem tiefsten Stand seit April 2025 etwas stabilisiert. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1012 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0989 (Montag: 1,1014) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9100 (0,9079) Euro gekostet.

Eine klare Richtung fehlte am Devisenmarkt. Die im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze stützten den Dollar nur vorübergehend. Die Industrieproduktion war im vergangenen Monat unerwartet zurückgegangen.

Doch auch der Euro konnte nicht von überraschend guten Konjunkturdaten aus Deutschland profitieren. Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich stärker als erwartet verbessert. Die ZEW-Erwartungen stiegen im November auf den höchsten Stand seit Februar.

"Mit Blick nach vorn bleiben die Aussichten günstig", kommentierte Volkswirtin Felicitas Henze von der Deutschen Bank. Die zuletzt soliden Auftragseingänge und gut gefüllten Auftragsbücher sprächen für eine weitere Erholung der Industrieproduktion. "Zugleich dürfte der Fiskalimpuls zunehmend in der Realwirtschaft ankommen und die Investitionstätigkeit stützen", schrieb Henze.

Zuletzt war der Euro deutlich gesunken. Durch eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und Aussagen aus den Reihen der Notenbank Fed waren jüngst Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt worden, was dem Dollar Auftrieb bescherte und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte./jsl/gl/he