Berlin, 17. Nov (Reuters) - ⁠Die deutschen Unternehmen im Ausland sind einer Umfrage zufolge wieder auf Wachstumskurs. "Die Weltwirtschaft hat sich schneller berappelt als erwartet. Auch unsere Unternehmen im Ausland schalten wieder auf Wachstum – während die Stimmung am Standort Deutschland weiter gedämpft bleibt", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Dienstag zum aktuellen "AHK World Business Outlook Herbst 2026" der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK)in Kooperation mit den ‌Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs).

Der Krieg im Nahen Osten, die zeitweise Blockade der Straße von Hormus und internationale Zollkonflikte hätten die Weltwirtschaft im Frühjahr kräftig erschüttert, so die DIHK. Inzwischen habe sich die Stimmung bei den deutschen Unternehmen ⁠im Ausland aber ⁠spürbar aufgehellt. Fast jede zweite Firma rechne in den kommenden zwölf Monaten mit besseren Geschäften. Nur noch acht Prozent erwarten demnach eine Verschlechterung – im Frühjahr waren es fast doppelt so viele (15 Prozent). So optimistisch haben die Unternehmen laut Treier seit fünf Jahren nicht mehr nach vorn geblickt. Auch die Investitions- und Beschäftigungspläne zeigten wieder nach oben.

Der Blick auf die allgemeine Konjunktur habe sich spürbar aufgehellt: Rechnete im Frühjahr noch fast jedes dritte Unternehmen (32 ‌Prozent) mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung an seinem Standort, ist ‌es inzwischen nur noch jedes fünfte (20 Prozent). Im Herbst erwarten 28 Prozent eine wieder bessere Konjunktur, im Frühjahr waren es erst 21 Prozent. "Allerdings beurteilen die Unternehmen ihre eigenen Geschäftsaussichten weiterhin deutlich optimistischer als die allgemeine Wirtschaftsentwicklung", hieß es weiter.

Besonders kräftig fällt ⁠die Erholung in Asien-Pazifik ohne China aus: Dort rechnen 56 Prozent der deutschen Unternehmen mit besseren Geschäften, nur ‌vier Prozent mit schlechteren. Auch Nordamerika legt deutlich zu. Vor allem ⁠die Nachfrage nach Halbleitern, KI und Komponenten für Rechenzentren sorgt für Wachstum.

Als größtes Geschäftsrisiko gelten für die Unternehmen im Ausland die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (44 Prozent), gefolgt von der Befürchtung einer nachlassenden Nachfrage (42 Prozent). In den USA und China sieht zudem fast jedes zweite Unternehmen Handelsbarrieren als Risiko. Zugleich macht den ‌Unternehmen die wachsende Konkurrenz aus China zu schaffen. Weltweit spüren ⁠56 Prozent der deutschen Unternehmen zunehmenden Wettbewerbsdruck aus ⁠dem Reich der Mitte, in der Asien-Pazifik-Region sogar 65 Prozent.

"ZU VIEL NATIONALES KLEIN-KLEIN"

Auch in Europa hellen sich die Konjunkturaussichten laut der Umfrage auf, sie liegen per Saldo inzwischen über ihrem langjährigen Durchschnitt. Im weltweiten Vergleich bleibt die Region jedoch zurück: In der EU erwarten 22 Prozent der Unternehmen eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, 27 Prozent eine Verschlechterung. Auch die Investitionsbereitschaft der deutschen Unternehmen an ihren europäischen Standorten liegt unter dem weltweiten Durchschnitt. Neben strukturellen Problemen belasten der Krieg in der Ukraine und die hohe Staatsverschuldung einiger Länder die Erholung. "Bei KI und Halbleitern werden gerade die Märkte von morgen verteilt. Europa darf dabei nicht am Katzentisch sitzen", mahnte Treier: "Wir ⁠haben das Wissen und die Unternehmen, verlieren aber zu viel Zeit mit Vorschriften und nationalem Klein-Klein."

(Bericht von Reinhard Becker. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)