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ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



17.11.2026 / 15:28 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.astagroup.com/wp-content/uploads/2026/11/20261117_9MBericht_sec.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.astagroup.com/wp-content/uploads/2026/11/20261117_9mReport_sec.pdf

17.11.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG Oed 1 2755 Oed Österreich Internet: https://www.astagroup.com/de LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04

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