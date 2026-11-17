EQS-AFR: Rational AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RATIONAL Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Rational AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.11.2026 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die RATIONAL Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort:
https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort:
https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort:
https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort:
https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027
Ort:
https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027
Ort:
https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RATIONAL Aktiengesellschaft
|Siegfried-Meister-Straße 1
|86899 Landsberg am Lech
|Deutschland
|Internet:
|www.rational-online.com
|LEI Code:
|529900K139N6UFJ1A758
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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