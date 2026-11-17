

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2026 / 15:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Thomas Nachname(n): Rohe

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SUSS MicroTec SE

b) LEI

529900C3KRUTSYDK7N87

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1K0235

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 52,23 EUR 26.115,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 52,2300 EUR 26.115,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Gettex MIC: MUNC

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SUSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Internet: www.suss.com LEI Code: 529900C3KRUTSYDK7N87

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