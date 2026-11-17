

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2026 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,83 EUR 30.876,93 EUR 28,80 EUR 35.884,80 EUR 28,78 EUR 18.735,78 EUR 28,73 EUR 27.638,26 EUR 28,76 EUR 25.596,40 EUR 28,75 EUR 1.092,50 EUR 28,75 EUR 23.891,25 EUR 28,74 EUR 28.653,78 EUR 28,74 EUR 20.520,36 EUR 28,71 EUR 27.619,02 EUR 28,71 EUR 21.762,18 EUR 28,73 EUR 18.444,66 EUR 28,74 EUR 20.606,58 EUR 28,71 EUR 3.818,43 EUR 28,71 EUR 25.236,09 EUR 28,68 EUR 200,76 EUR 28,68 EUR 28.507,92 EUR 28,69 EUR 22.751,17 EUR 28,69 EUR 1.606,64 EUR 28,76 EUR 2.530,88 EUR 28,75 EUR 22.367,50 EUR 28,75 EUR 20.556,25 EUR 28,77 EUR 23.016,00 EUR 28,79 EUR 2.274,41 EUR 28,79 EUR 22.110,72 EUR 28,76 EUR 28.731,24 EUR 28,75 EUR 28.405,00 EUR 28,75 EUR 22.683,75 EUR 28,75 EUR 27.973,75 EUR 28,80 EUR 21.081,60 EUR 28,80 EUR 28.310,40 EUR 28,78 EUR 11.598,34 EUR 28,78 EUR 10.101,78 EUR 28,87 EUR 27.744,07 EUR 28,85 EUR 21.118,20 EUR 28,84 EUR 2.566,76 EUR 28,84 EUR 1.355,48 EUR 28,84 EUR 25.148,48 EUR 28,84 EUR 19.870,76 EUR 28,84 EUR 5.075,84 EUR 28,83 EUR 893,73 EUR 28,83 EUR 1.095,54 EUR 28,83 EUR 26.898,39 EUR 28,83 EUR 25.456,89 EUR 28,82 EUR 19.539,96 EUR 28,81 EUR 27.686,41 EUR 28,90 EUR 15.663,80 EUR 28,92 EUR 31.060,08 EUR 28,93 EUR 4.686,66 EUR 28,93 EUR 925,76 EUR 28,93 EUR 12.410,97 EUR 28,93 EUR 3.153,37 EUR 28,93 EUR 6.827,48 EUR 28,90 EUR 2.774,40 EUR 28,89 EUR 1.328,94 EUR 28,89 EUR 12.480,48 EUR 28,89 EUR 4.102,38 EUR 28,88 EUR 28.158,00 EUR 28,88 EUR 21.631,12 EUR 28,88 EUR 7.422,16 EUR 28,86 EUR 28.282,80 EUR 28,86 EUR 57.056,22 EUR 28,85 EUR 10.501,40 EUR 28,85 EUR 25.965,00 EUR 28,86 EUR 2.741,70 EUR 28,86 EUR 22.222,20 EUR 28,86 EUR 26.320,32 EUR 28,91 EUR 28.302,89 EUR 28,90 EUR 28.957,80 EUR 28,90 EUR 30.923,00 EUR 28,88 EUR 18.021,12 EUR 28,88 EUR 9.819,20 EUR 28,88 EUR 13.660,24 EUR 28,86 EUR 2.020,20 EUR 28,86 EUR 15.815,28 EUR 28,86 EUR 22.279,92 EUR 28,77 EUR 30.496,20 EUR 28,76 EUR 2.243,28 EUR 28,70 EUR 19.401,20 EUR 28,67 EUR 1.978,23 EUR 28,67 EUR 21.043,78 EUR 28,66 EUR 22.498,10 EUR 28,66 EUR 8.368,72 EUR 28,66 EUR 19.288,18 EUR 28,61 EUR 24.289,89 EUR 28,55 EUR 24.381,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,80 EUR 1.529.139,81 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA – REGULIERTER MARKT MIC: XETA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86

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