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Aufräumen im All: OHB gewinnt ESA-Auftrag über EUR 102 Mio. für Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraummüll



17.11.2026 / 16:44 CET/CEST

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Aufräumen im All: OHB gewinnt ESA-Auftrag über EUR 102 Mio. für Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraummüll

Bremen, 17. November 2026.

Im erdnahen Weltraum wird es voller. Es gibt immer mehr Weltraumschrott. Tausende ausgediente Satelliten und Millionen Trümmerteile umkreisen die Erde und erhöhen das Risiko von Kollisionen. Mit der Mission ClearSpace-1 will Europa nun erstmals demonstrieren, wie ein Satellit eingefangen und kontrolliert aus dem Orbit entfernt werden kann. Für diese Pioniermission hat die Europäische Weltraumorganisation ESA die OHB System AG als Hauptauftragnehmerin ausgewählt. Der Vertrag mit einem Volumen von mehr als 102 Millionen Euro wurde heute auf der Space Tech Expo Bremen unterschrieben.

Im Rahmen der Mission wird ein von OHB geführtes Industriekonsortium einen Service-Satelliten entwickeln, der den ESA-Technologiesatelliten PROBA-1 nach dem Ende seiner Mission autonom ansteuert. Mithilfe optischer und funkbasierter Sensoren erfasst das Raumfahrzeug Lage, Rotation und Bewegung des Zielobjekts, nähert sich ihm sicher an und fängt den Satelliten mit einem speziell entwickelten Greifmechanismus ein. Anschließend werden beide Raumfahrzeuge kontrolliert zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gebracht.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der ESA und die Beauftragung für ClearSpace-1“, sagte Chiara Pedersoli, Vorstandsvorsitzende der OHB System AG. „Die Mission ist ein wichtiger Meilenstein für OHB und für die europäische Raumfahrt. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir eine Aufgabe angehen, die in dieser Form bislang noch nie im All umgesetzt wurde: das autonome Einfangen und kontrollierte Entfernen eines ausgedienten Satelliten. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit zukünftiger Weltraummissionen.“

„Das ESA-Programm Space Safety verfolgt das Ziel, marktorientierte Technologien für eine Kreislaufwirtschaft im Weltraum zu ermöglichen und zu demonstrieren. ClearSpace-1 ebnet den Weg für die Entfernung großer, nicht mehr funktionsfähiger Objekte aus dem Erdorbit. Die aktive Beseitigung von Weltraummüll zu einer wirtschaftlich tragfähigen Option zu machen, ist ein entscheidender Schritt hin zu künftigen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die Nachhaltigkeit im Weltraum ermöglichen“, sagt Rolf Densing, Direktor für Missionsbetrieb bei der ESA, und ergänzt: „Mit der Mission ClearSpace-1, die unter der Führung von OHB entwickelt wird, werden wir erstmals demonstrieren, wie sich ein Raumfahrzeug einem nicht vorbereiteten und nicht kooperativen Satelliten nähern, ihn einfangen und sicher zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bringen kann. Dabei beseitigen wir zugleich einen unserer eigenen Satelliten und leisten damit einen konkreten Beitrag zur Bereinigung des Erdorbits.“

Für mehr Weltraumsicherheit

ClearSpace-1 zählt zu den anspruchsvollsten europäischen Vorhaben im Bereich In-Orbit-Servicing und Active Debris Removal. Da PROBA-1 nicht für ein Rendezvous- und Einfangmanöver ausgelegt wurde und nicht aktiv mit dem Service-Satelliten kommuniziert, müssen Annäherung, Navigation und Einfangvorgang weitgehend autonom erfolgen. Die Mission wird damit zentrale Technologien demonstrieren, die künftig für die sichere Nutzung der Erdorbits erforderlich sein werden.

Die Mission basiert auf einer umfassenden Überarbeitung des ursprünglichen ClearSpace-1-Konzepts. Nachdem das zunächst vorgesehene Zielobjekt, ein VESPA-Adapter, im Jahr 2023 durch eine Kollision mit Weltraumschrott beschädigt worden war, wurde die Mission auf den ESA-Satelliten PROBA-1 ausgerichtet. Die Vorentwicklungsphase wurde im März 2025 erfolgreich abgeschlossen. Der Start der Mission ist derzeit für 2030 vorgesehen.

Europäisches Teamwork auf höchstem Niveau

Als Hauptauftragnehmerin führt die OHB System AG ein hochspezialisiertes europäisches Industrieteam. Zu den wichtigsten Partnern zählen das In-Orbit-Servicing-Unternehmen ClearSpace, die Firma Deimos Engenharia S.A. sowie die OHB-Tochter OHB Sweden. Gemeinsam bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen in den Bereichen Missionsdesign, autonome Navigation, Rendezvous- und Einfangtechnologien sowie Satellitenentwicklung, um Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraummüll zu realisieren. Die Zusammenarbeit bekräftigten die Firmen auf Space Tech Expo mit der Unterzeichnung eines „Letter of Intent“.

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