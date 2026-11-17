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BENO Holding AG erweitert Portfolio um Light-Industrial-Immobilie im Wirtschaftsraum Köln/Bonn



17.11.2026 / 09:16 CET/CEST

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Die BENO Holding AG („BENO“) (ISIN: DE000A11QLP3) hat am 16. November 2026 einen notariellen Kaufvertrag über eine weitere Light-Industrial-Immobilie in Remagen im Wirtschaftsraum Köln/Bonn/Koblenz abgeschlossen. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines Sale-and-Lease-Back-Modells.

Der Kaufpreis entspricht dem 10,5-Fachen der vereinbarten Jahresnettokaltmiete. Mit der bisherigen Eigentümerin, der BAWO Türelemente GmbH, wurde ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren und Verlängerungsoptionen abgeschlossen. Das familiengeführte Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren im Fachhandel mit Türen und Zargen tätig und kann seinen etablierten Standort langfristig weiter nutzen.

Ankaufsprozess in weniger als vier Wochen – digital und KI-gestützt

Von der Aufnahme der Ankaufsprüfung bis zum Abschluss des Kaufvertrags vergingen weniger als vier Wochen. Wesentlich dazu beigetragen hat der Einsatz digitaler Technologien. Ein auf 3D-Scans basierender digitaler Zwilling ermöglichte eine strukturierte Dokumentation des Gebäudezustands und unterstützte die KI-gestützte technische Bewertung. Weitere digitale Analysewerkzeuge halfen, die umfangreichen Datenraumunterlagen zügig zu prüfen und daraus entscheidungsrelevante Erkenntnisse abzuleiten.

Michael Bussmann, Vorstand der BENO Holding AG, erklärt:

„Die Transaktion in Remagen zeigt, wie wir Immobilienkompetenz mit digitalen und KI-gestützten Werkzeugen verbinden. Entscheidend ist nicht eine einzelne Technologie, sondern das Zusammenspiel aus Gebäudedaten, Dokumentenanalyse und standardisierten Prozessen. So können wir Immobilien effizient prüfen und fundierte Investitionsentscheidungen innerhalb kurzer Zeit treffen. Das schafft die Voraussetzungen, unser Portfolio weiter auszubauen und effizient zu bewirtschaften.“

Etablierter Gewerbestandort mit langfristiger Vermietung

Die im Jahr 2006 errichtete Immobilie umfasst rund 7.328 m² Nutzfläche auf einem 17.740 m² großen Grundstück. Der Standort ist über die Bundesstraßen B9 und B266 sowie den Autobahnzubringer A571 an die A61 angebunden, eine wichtige Nord-Süd-Verkehrsachse, die im Raum Sinzig ein überdurchschnittlich hohes Verkehrsaufkommen aufweist. Die Lager-, Distributions- und Gewerbeflächen entsprechen dem Investitionsfokus von BENO auf langfristig nutzbare Bestandsimmobilien mit Drittverwendungspotenzial.

Die Transaktion umfasst außerdem eine bestehende Photovoltaikanlage, die über eine vertraglich geregelte Einspeisevergütung zusätzliche laufende Erlöse generiert.

Vermittelt wurde die Transaktion durch 4tytwo research.

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit dreizehn deutsche Standorte mit rund 40 Mietern und einer Nutzfläche von insgesamt rund 165.000 m². Nach dem wirtschaftlichen Übergang der Immobilie in Remagen wird das Portfolio vierzehn Standorte mit rund 172.000 m² umfassen. Das auf Basis der vorliegenden Immobilienbewertungen sowie der Kaufpreise der im Jahr 2026 vertraglich vereinbarten Immobilienerwerbe rechnerisch ermittelte Immobilienvolumen wird sich dann auf rund 95,5 Mio. EUR belaufen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Beno Holding AG Brienner Str. 7 80333 München Deutschland E-Mail: ir@beno-gruppe.de Internet: www.beno-gruppe.de ISIN: DE000A11QLP3, DE000A3H2XT2 WKN: A11QLP, A3H2XT Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) LEI Code: 391200G6PDBP4B6JFR90 EQS News ID: 2436556

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