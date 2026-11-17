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ChildFund Alliance World Index 2026: Sicher genug, um eine Zukunft zu haben



17.11.2026 / 17:35 CET/CEST

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MAILAND, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Kinder wachsen heute inmitten miteinander verflochtener Krisen auf: Konflikte, Klimaschocks, Vertreibung, Unsicherheit und Ungleichheit.

ChildFund Alliance World Index 2026. Safe Enough to Have a Future Cover

Vor diesem Hintergrund hat die ChildFund Alliance den ChildFund AllianceWorld Index 2026 Sicher genug, um eine Zukunft zu haben veröffentlicht. Der Bericht vereint zwei sich ergänzende Komponenten: Eine Studie mit mehr als 3.000 Kindern in 27 Ländern, die ihre gelebten Erfahrungen mit Sicherheit untersucht, und ein Ranking von 134 Ländern, das die Umsetzung der formellen Kinderrechte anhand von 30 Indikatoren bewertet.

Der in Manila im Vorfeld der zweiten globalen Ministerkonferenz zur Beendigung von Gewalt gegen Kinder veröffentlichte Bericht untersucht, wie Kinder Sicherheit erleben und warum dies nicht nur für ihr heutiges Leben, sondern auch für ihr Recht auf eine Zukunft von Bedeutung ist: die Möglichkeit, sich eine Zukunft vorzustellen und diese zu verfolgen, die über den bloßen Schutz vor Schaden hinausgeht.

Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder, die sich sicher fühlen, eher daran glauben, dass sie ihre Zukunft selbst gestalten können. Doch Gesetze und Institutionen führen nicht immer zu leicht zugänglicher Unterstützung.

Schutz ist das System; Sicherheit ist die gelebte Erfahrung des Kindes mit diesem System.

"Das Recht eines Kindes auf Sicherheit darf nicht nur Gesetze und Richtlinien umfassen – es muss sich in seinen alltäglichen Erfahrungen widerspiegeln", sagte Tamar Manuelyan Atinc, Vorsitzende des Vorstands der ChildFund Alliance. „Kinder müssen nicht nur geschützt werden – man muss ihnen zuhören, ihnen Glauben schenken und sie befähigen, ihre eigene Zukunft zu gestalten."

Die Studie umfasste zwei partizipative Komponenten: Eine Umfrage unter 2.344 Kindern im Alter von 8 bis 18 Jahren in 27 Ländern und Safety Mapping-Sitzungen mit 834 Kindern in 21 Ländern. Die Kinder erstellten Karten von sicheren und unsicheren Orten in ihren Gemeinden, identifizierten die Verantwortlichen und machten Vorschläge, was geändert werden sollte.

Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

Das Zuhause wird am häufigsten als sicherer Ort genannt (74%), gefolgt von Familie oder Betreuungspersonen (54%) und der Schule (45%). Allerdings verbinden Kinder Sicherheit oft mit der Anwesenheit eines vertrauten Erwachsenen.

Mehr als jedes dritte Kind fühlt sich manchmal oder oft unsicher. Straßen und Schulwege zählen zu den am häufigsten identifizierten unsicheren Orten.

Zu den größten Sorgen der Kinder zählen Krankheiten, die sie selbst oder ihre Angehörigen betreffen (45%), Konflikte und Gewalt (36%) sowie Bedrohungen durch Klima und Umwelt (35%). Für viele sind Krisen keine isolierten Ereignisse, sondern Teil des Alltags.

Unfälle und Verletzungen (52%), Gefahren durch andere Personen (32%) und Verkehr (30%) sind die Hauptfaktoren, die dazu beitragen, dass sich Orte unsicher anfühlen.

Vertrauenswürdige Erwachsene sind für Kinder oft der erste Ansprechpartner für Schutz, aber nicht jedes Kind hat jemanden, an den es sich wenden kann. Die Eltern und die Familie sind die wichtigste Unterstützungsquelle (80%), gefolgt von den Lehrern (46%), während formelle Dienste wie Hilfetelefone und Sozialarbeiter nur selten erwähnt werden.

Selbst wenn eine vertrauenswürdige erwachsene Person zur Verfügung steht, ist ein wirksamer Schutz nicht garantiert. Mehr als jedes fünfte Kind, dem es leichtfällt, mit einem vertrauten Erwachsenen zu sprechen, glaubt nicht, dass es im Krisenfall Hilfe erhalten könnte. Dies offenbart eine Diskrepanz zwischen der Möglichkeit, sich an jemanden zu wenden, und einem Schutzsystem, das tatsächlich reagiert. Sicherheit hängt nicht einfach von der Existenz von Schutzstrukturen ab, sondern auch davon, ob Kinder diese als zugänglich, verlässlich und reaktionsfähig erleben.

Die Ergebnisse zeigen auch, wie Ungleichheiten die Erfahrungen von Kindern prägen. Mädchen mit Behinderungen oder funktionellen Schwierigkeiten berichten durchgängig von stärkeren Belastungen, einem geringeren Zugang zu vertrauten Erwachsenen und einem schwächeren Gefühl der Kontrolle über ihre Zukunft. Generell betrachtet ist das Selbstvertrauen von Mädchen bei der Gestaltung ihrer Zukunft eng mit den Rechten und Möglichkeiten verbunden, die Frauen in ihren Gemeinschaften zur Verfügung stehen. Dies verdeutlicht, wie Ungleichheiten zwischen den Generationen weitergegeben werden können.

Trotz dieser Herausforderungen bewahren die meisten Kinder ein Gefühl der Zuversicht: 67 % glauben, dass sie ihre Zukunft selbst gestalten können, 17 % sagen „vielleicht" und 10 % sagen „nein". Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass Sicherheit grundlegend für den Erhalt dieses Gefühls von Selbstwirksamkeit und Möglichkeiten ist.

Parallel zum Bericht veröffentlicht die ChildFund Alliance kindgerechte Versionen ihrer Ergebnisse in verschiedenen Sprachen sowie Aktivitäten für Schulen, Gemeinden und Peer-Gruppen.

Recherche ist nur der erste Schritt: Die Beteiligung von Kindern muss zu konkreten Maßnahmen führen. Erwachsene müssen zuhören und reagieren, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Kinder bei Entscheidungen, die sie betreffen, Gehör finden. Um die Kluft zwischen Schutz und Sicherheit zu schließen, bedarf es einer sinnvollen Beteiligung und von Systemen, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.

Das Recht auf Zukunft beginnt mit Kindern, die wissen, dass sie gehört werden, dass sie sich sicher fühlen und daran glauben, dass Veränderung möglich ist.

Cision

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