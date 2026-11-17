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cyan AG baut Präsenz in Lateinamerika aus – securelink. startet in Mexiko



17.11.2026 / 09:16 CET/CEST

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cyan AG baut Präsenz in Lateinamerika aus – securelink. startet in Mexiko

München, 17. November 2026 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gibt den kommerziellen Start ihrer Partnerschaft mit securelink. bekannt, einem Mobile Virtual Network Operator (MVNO) in Mexiko. Nach der 2025 angekündigten Kooperation ist securelink. nun mit cyans OnDevice-Lösung, die in das Mobilfunkangebot integriert ist, in den Markt eingetreten. Für cyan ist dies ein weiterer Schritt bei der Expansion in Lateinamerika.



securelink. stellt digitale Sicherheit in den Mittelpunkt seines Angebots. Mit cyans OnDevice-Lösung, die in den Tarifen enthalten ist, verbindet der MVNO mobile Konnektivität mit Schutz vor Phishing, Malware und anderen Online-Bedrohungen. Der Dienst ist direkt in die eigene Anwendung von securelink. integriert. Der Launch umfasst das Privatkundensegment und steht dem gesamten Kundenstamm von securelink. zur Verfügung. Schutz für Geschäftskunden sowie ein Angebot zum Kinderschutz sollen 2027 folgen.



Markus Cserna, CEO der cyan AG: „securelink. macht Cybersicherheit von Anfang an zum Bestandteil seines Angebots. Indem wir den Schutz direkt in die Mobilfunktarife integrieren, helfen wir unserem Partner, seinen Kundinnen und Kunden einen greifbaren Mehrwert zu bieten und sich im mexikanischen Markt klar zu positionieren. Diese Partnerschaft in den kommerziellen Betrieb zu überführen, ist ein wichtiger Schritt für cyan in Lateinamerika und schafft eine Grundlage für weiteres Wachstum in der Region.“



Jaime Sánchez Calderón, CRO von securelink., über die Partnerschaft: „Wir haben securelink. auf der Überzeugung aufgebaut, dass Konnektivität immer auch ein Gefühl von Sicherheit vermitteln sollte. Die Zusammenarbeit mit cyan ermöglicht es uns, digitale Sicherheit zu einem festen Bestandteil des mobilen Alltags unserer Kundinnen und Kunden zu machen – ohne zusätzliche Komplexität. Dieser Launch setzt den Anspruch in die Tat um und gibt uns eine starke Basis, um unser Angebot weiterzuentwickeln.“



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



Über securelink.

securelink. ist ein mexikanisches Mobilfunkunternehmen, das mobile Konnektivität und digitalen Schutz zusammenbringt.



Wir sind überzeugt, dass digitaler Schutz für alle zugänglich sein sollte und dass Mobilfunkanbieter eine Verantwortung tragen, die über die reine Konnektivität hinausgeht. Da Smartphones für unser finanzielles und persönliches Leben immer wichtiger werden, ist der Schutz der Kundinnen und Kunden vor zunehmend ausgefeilten Cyberbedrohungen wichtiger denn je.



Durch die Partnerschaft mit führenden globalen Technologieunternehmen integriert securelink. fortschrittliche Cybersicherheitsfunktionen und arbeitet an der Entwicklung innovativer Lösungen, die auf die Bedürfnisse Lateinamerikas zugeschnitten sind – einer Region, die vor erheblichen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit steht.



Durch die Integration von Cybersicherheit in Mobilfunkdienste möchte securelink. digitalen Schutz zu einem selbstverständlichen Teil der alltäglichen Konnektivität machen und dabei Innovation, Einfachheit und einen am Menschen orientierten Kundenservice vereinen.



Website:www.gosecurelink.com

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