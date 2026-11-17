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Der Danske Bank Fair Fund eröffnet das Antragsverfahren zur Entschädigung berechtigter Anleger in Danske-ADRs und Stammaktien



17.11.2026 / 15:20 CET/CEST

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WASHINGTON, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services, LLC, die Vertriebsstelle für den Danske Bank A/S („Danske") Fair Fund (der „Danske Bank Fair Fund"), gab heute die Eröffnung des Antragsverfahrens für berechtigte Anleger bekannt, die während des maßgeblichen Zeitraums American Depositary Receipts („ADRs") der Danske Bank und/oder Stammaktien der Danske Bank erworben haben.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC") hat den Danske Bank Fair Fund eingerichtet, um Anleger zu entschädigen, die durch die mutmaßlichen Falschdarstellungen der Danske hinsichtlich ihres Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie durch die mit Mängeln in diesem Programm verbundenen Risiken geschädigt wurden.

Wer ist zur Teilnahme berechtigt? Gemäß dem vom Gericht am 13. Juli 2026 genehmigten Verteilungsplan (der „Plan") können natürliche und juristische Personen, die zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 18. September 2018 (einschließlich) Danske-ADRs und/oder Danske-Stammaktien erworben haben, haben unter Vorbehalt der im Plan festgelegten Anspruchsvoraussetzungen und sonstigen Bedingungen möglicherweise Anspruch auf eine Ausschüttung aus dem „Danske Bank Fair Fund". Anleger können den Plan einsehen und weitere Informationen zum Antragsverfahren unter danskebankfairfund.com oder sec.gov einholen.

Berechtigte Wertpapiere: Danske ADRs: Tickersymbol – DNKEY

Danske-Stammaktie: ISIN: DK0010274414

Wie werden die Auszahlungsbeträge ermittelt? Die Auszahlungsbeträge werden gemäß dem Plan berechnet. Der Betrag, den ein anspruchsberechtigter Antragsteller gegebenenfalls erhält, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die anspruchsberechtigten Transaktionen des Antragstellers mit den berechtigten Wertpapieren, die Daten und Beträge der Käufe und Verkäufe, die in allen genehmigten Ansprüchen ausgewiesenen anerkannten Gesamtverluste sowie die Höhe der zur Ausschüttung verfügbaren Mittel. Die Höhe jeder einzelnen Ausschüttung unterliegt den Zuteilungsverfahren und sonstigen Bestimmungen des Plans.

Wie reichen Sie einen Anspruch ein? Um eine Entschädigung zu beantragen, müssen anspruchsberechtigte Anleger bis spätestens am 9. April 2027 ein ausgefülltes Antragsformular zusammen mit den erforderlichen Belegen einreichen. Am einfachsten ist es, den Anspruch online über die Website des Danske Bank Fair Fund unter danskebankfairfund.com einzureichen. Anleger, die keinen Online-Antrag stellen können, können ein Antragsformular von der Website herunterladen und das Formular zusammen mit den Belegen an die unten angegebene Adresse senden. Anleger können ein Antragsformular auch telefonisch unter der gebührenfreien Nummer (833) 697-5040 oder per E-Mail an info@danskebankfairfund.com anfordern.

Frist für die Einreichung von Ansprüchen Die Antragsformulare müssen bis spätestens Mitternacht am 9. April 2027 online eingereicht oder per Post versandt worden sein (es gilt das Datum des Poststempels).

JETZT BEANTRAGEN! danskebankfairfund.com

info@danskebankfairfund.com

Gebührenfreie Rufnummer: (833) 697-5040.

Internationale Rufnummer: (315) 251-6012

Danske Bank Fair Fund, PO Box 6110, Syracuse, NY 13217-6110.

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