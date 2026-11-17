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Die Gewinnerinnen der 23. jährlichen Stevie® Awards für Frauen in der Wirtschaft wurden bekanntgegeben



17.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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Bei einer Preisverleihung in New York City wurden von Frauen geführte Unternehmen und Fachkräfte geehrt.

FAIRFAX, Va., 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Stevie® Awards for Women in Business, die weltweit höchste Auszeichnung für Unternehmerinnen, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und die von ihnen geleiteten Organisationen, haben die Gewinnerinnen für 2026 bekannt gegeben.

Stevie winners were announced and celebrated at the 2026 Stevie Awards for Women in Business ceremony in New York City.

Die Stevie Awards for Women in Business sind ein internationaler Wettbewerb, der von den Schöpfern der International Business Awards® und der American Business Awards® ins Leben gerufen wurde. Der Stevie Award gilt weithin als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Wirtschaftsthemen.

Die Finalisten des Wettbewerbs 2026 wurden im September bekanntgegeben. Die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze unter den Finalisten wurden am Montag, dem 16. November, im Rahmen einer Galaveranstaltung im New Yorker Marriott Marquis Hotel bekannt gegeben. Mehr als 480 nominierte weibliche Fachkräfte und ihre Gäste nahmen an den Präsentationen teil, die live über Vimeo übertragen wurden.

Der Wettbewerb 2026 lockte mehr als 1.500 Nominierungen von Organisationen und Einzelpersonen aus 56 Nationen an. Die Preisträger wurden für ihre Leistungen in mehr als 100 Kategorien geehrt, darunter Manager des Jahres, Unternehmer des Jahres, Innovativstes Unternehmen des Jahres, Startup des Jahres und Von Frauen geführter Arbeitsplatz des Jahres. Über 210 Wirtschaftsexperten aus acht spezialisierten Jurykomitees ermittelten die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze.

Die Grand Stevie Award-Trophäen wurden an fünf Organisationen verliehen, die die beste Gesamtheit der eingereichten Beiträge im Wettbewerb unter ihrem eigenen Namen oder im Namen eines oder mehrerer Kunden eingereicht hatten. Diese Auszeichnungen können nicht direkt beantragt werden. Die Gesamtsieger wurden anhand der Gesamtzahl der im Wettbewerb gewonnenen Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Awards ermittelt, wobei ein Gold-Stevie-Award 3 Punkte, ein Silber-Stevie-Award 2 Punkte und ein Bronze-Stevie-Award 1,5 Punkte zählte.

Die Gewinner des Grand Stevie Awards 2026, aufgelistet in absteigender Reihenfolge nach Punkten, sind wie folgt:

Award Writing Services hat 122 Punkte für 11 Gold-, 19 Silber- und 24 Bronze-Stevie-Awards im Namen von sich selbst und seinen Kunden erhalten.

IBM weltweit mit 43 Punkten für fünf Gold-, elf Silber- und vier Bronzemedaillen.

Cherishers 811 CIC, Rugeley, Staffordshire, Vereinigtes Königreich mit 42,5 Punkten für zwei Gold-, zehn Silber- und elf Bronzemedaillen bei den Stevie Awards

Purpol Marketing, Chippenham, Vereinigtes Königreich, mit 42 Punkten für drei Gold-, zwölf Silber- und sechs Bronze-Stevie-Auszeichnungen

Die Dr. Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, Wyoming, USA, mit 30,5 Punkten für vier Gold-, sieben Silber- und drei Bronze-Stevie-Auszeichnungen

Die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze 2026 repräsentieren eine vielfältige Gruppe von großen und kleinen Organisationen aus aller Welt. Zu den namhaften Gewinnern des Gold Stevie Awards im diesjährigen Wettbewerb gehören:

Surbhi Dhir, Leiterin Finanzdienstleistungen, Bankwesen & Kapitalmärkte, Capgemini, Toronto, Kanada, für die Auszeichnung „Weibliche Führungskraft des Jahres – Unternehmensdienstleistungen – Mehr als 2.500 Mitarbeiter".

Marina Vernetti, Chief Operating Officer, Europe, the UK and Africa, Genpact, Bukarest, Rumänien, für Female Executive of the Year – Business Services – More Than 2,500 Employees.

Olanda Sharp-Buckley, Vizepräsidentin der Dell Learning Organization, Dell Technologies, Austin, TX USA, für die Auszeichnung „Weibliche Führungskraft des Jahres – Geschäftsdienstleistungen – Mehr als 2.500 Mitarbeiter".

Eman Al Amri, Direktorin, Al Jazeera Media Institute, Doha, Katar, für die Auszeichnung "Weibliche Führungskraft des Jahres – Regierung oder gemeinnützige Organisation – 11 bis 2.500 Mitarbeiter".

Kübra Kalyoncu, Vorstandsvorsitzende, Kalyon PV Solar Technologies, Ankara, Türkei, für die innovativste Frau des Jahres – Industrie.

Carla Moreno Gamboa, Netforce GS, Lima, Peru, für Cybersecurity Leader of the Year (Female).

Turkcell, Istanbul, Türkiye, für Leistungen in der Bildung von Mädchen und jungen Frauen.

Kyndryl, New York, NY USA, für herausragende Leistungen in der Bildung von Mädchen und jungen Frauen.

Intel Foundry, Santa Clara, CA USA, für herausragende Leistungen im Bereich Marketing – Business-to-Business.

Dell Technologies, Austin, TX USA, für Exzellenz in KI-Innovation (Organisationsebene).

National Talents Company, Dubai und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, für das am schnellsten wachsende Unternehmen des Jahres, das sich im Besitz von Frauen befindet oder von Frauen geführt wird.

Rat der Unternehmerinnen in Bulgarien, Sofia, Bulgarien, für Organisation des Jahres – Regierung oder gemeinnützige Organisation – 10 oder weniger Mitarbeiter.

Forma Makina, Istanbul, Türkiye, für Management Team des Jahres in einer von Frauen geführten oder im Besitz von Frauen befindlichen Organisation – Mehr als 10 Mitarbeiter.

Access Offshoring, Brisbane, Australien, für die beste KI-gestützte HR-/Workforce-Lösung.

FGX Strategic Solutions for Law Firms, São Paulo, Brasilien, für die Errungenschaft einer Abteilung im Bereich KI-Innovation.

Zu den Organisationen, die neben den oben genannten Hauptgewinnern mehr als zwei oder mehr Goldene Stevie Awards gewonnen haben, gehören:

4 Voices, Morningside, Queensland, Australien

Access Offshoring, Brisbane, Australien

Avahi Inc., San Francisco, Kalifornien, USA

BELBİM, İstanbul Türkei

Cadence Speaker Academy, Billings, Montana, USA

Internationaler Flughafen Cleveland Hopkins, Cleveland, Ohio, USA

Dr. Hala El-Wakeel, National Talents Company und Imam Abdulrahman Bin Faisal Universität – Fakultät für Design, Dammam, Ostprovinz, Saudi-Arabien

Domtar, Fort Mill, South Carolina, USA

Ebebek Mağazacılık A.Ş., Ataşehir/İstanbul Türkiye

Ebony Bunz Creative, North Lakes, Queensland, Australien

Elephant in the Room Consulting, Carindale, Queensland, Australien

Epique Realty, Houston, Texas, USA

HALKBANK, Istanbul Türkei

Innovative Leadership Institute, Columbus, Ohio, USA

Intel Foundry, Santa Clara, Kalifornien, USA

Kalyon PV Solar Technologies, Ankara Türkiye

Lead & Empower Her, Coronado CA USA

LickYourPhone Media, Sydney, NSW, Australien

Light Source Communications (LSC), Southgate MI USA

Miles for Smiles Cancer Foundation, Kamloops, British Columbia, Kanada

Nationale Talentagentur, Khobar, Ostprovinz, Saudi-Arabien

Qnovo, Milpitas, Kalifornien, USA

ShellShocked Media, Gold Coast, Queensland, Australien

SnoozeShade, London, Großbritannien

Supernal World Creations, Naples, Florida, USA

Minihäuser, Brisbane, Queensland, Australien

The Audacious Agency, Maroochydore QLD Australien

Die Dr. Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, Wyoming, USA

TheSmartInteractive, Istanbul Türkiye

ThriveAxis®, Vancouver, WA, USA

UnitedHealthcare Consumer Services, Eden Prairie, Minnesota, USA

Viderity, Leesburg, Virginia, USA

Eine vollständige Liste der Stevie-Preisträger nach Kategorien finden Sie unter http://women.stevieawards.com/ .

Informationen zu den Stevie Awards

Seit 2002 gehören die Stevie Awards zu den weltweit führenden Auszeichnungsprogrammen für Unternehmen und würdigen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Der Name „Stevie" leitet sich vom griechischen Wort stephanos ab, was „gekrönt" bedeutet.

Die Stevie Awards umfassen neun Auszeichnungsprogramme für Unternehmen:

Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum

Deutsche Stevie Awards

Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika

Die American Business Awards®

Die International Business Awards®

Stevie Awards für hervorragende Arbeitgeber

Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft

Stevie Awards für herausragende technologische Leistungen

Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice

Jedes Jahr erhalten die Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus mehr als 70 Nationen und Gebieten, mit denen Organisationen jeder Größe und die Fachleute hinter ihrem Erfolg gewürdigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.StevieAwards.com.

Medienkontakt:

Nina Moore

+1 703 547 8389

Nina@stevieawards.com

The Stevie Awards are the world's premier business awards.

Cision

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