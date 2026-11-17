EQS-News: Sopra Steria / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Sopra Steria-Institut de France Stiftung widmet ihren Großen Preis für Forschung 2027 dem Einfluss von KI auf den Wissenserwerb junger Menschen



17.11.2026 / 21:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der mit 100.000 € dotierte Hauptpreis 2027 fördert die wissenschaftliche Forschung darüber, wie künstliche Intelligenz die Art und Weise verändert, wie junge Menschen Wissen erwerben und kognitive Fähigkeiten entwickeln, und unter welchen Bedingungen sie zu einem Hebel für das Lernen werden kann.

PARIS, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Sopra Steria-Institut de France Stiftung widmet ihren Großen Preis für Forschung 2027 den Auswirkungen künstlicher Intelligenz (KI) auf das Lernen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der mit 100.000 € dotierte Preis soll wissenschaftliche Arbeiten fördern, die Bildungsexperten, politische Entscheidungsträger und Familien informieren können, in einer Zeit, in der KI rasant zu einem Bestandteil des Lernens von Schülern und Studenten geworden ist. Die Bewerbungsfrist für Forscher in ganz Europa läuft bis zum 22. Januar 2027.

Sopra-Steria-Logo.jpg?id=OA3084884

Warum sollte man die Auswirkungen von KI auf das Lernen junger Menschen untersuchen?

Generative KI wird immer mehr zum Bestandteil des Alltags von Schülern und Studenten, von der Schule bis zur Universität. Laut Eurostat nutzten im Jahr 2025 63,8 % der 16- bis 24-Jährigen in der EU ein generatives KI-Tool, und fast vier von zehn (39,3 %) nutzten es für ihr Studium oder ihre Ausbildung. Diese neuen Verwendungszwecke werfen konkrete Fragen für die Gesellschaft, für Einzelpersonen und für Organisationen hinsichtlich ihrer Folgen für die kognitive und soziale Entwicklung sowie für den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten auf.

Um Nutzen und Risiken dieser Instrumente abzuwägen, braucht die öffentliche Debatte Fakten. Genau das kann die Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie in den „harten" Wissenschaften leisten, und genau darum geht es beim Sopra Steria-Institut de France Foundation Grand Prize. Damit bekräftigt die Stiftung ihre Unterstützung für die Forschung und ihr Engagement für eine verantwortungsvolle Nutzung von KI, die der Gesellschaft zugutekommt und deren Auswirkungen streng und transparent bewertet werden.

100.000 € zur Förderung der Forschung im Bereich KI und Lernen

Mit dem Hauptpreis wird eine bereits laufende Forschungsarbeit ausgezeichnet, die erste bedeutende Ergebnisse hervorgebracht hat. Mit dem Preisgeld von 100.000 € können Forscher ihre Untersuchungen fortsetzen, ihre Feldforschung vertiefen oder ihre Arbeit in neue Richtungen ausweiten. Der Anwendungsbereich umfasst potenziell jede Phase und jeden Aspekt des Lernprozesses, von der frühen Kindheit und dem Erwerb kognitiver Fähigkeiten und grundlegendem Wissen bis hin zur Hochschulbildung und dem Eintritt ins Berufsleben. […]

Weiterlesen.

Medienkontakt: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-sopra-steria-institut-de-france-stiftung-widmet-ihren-groWen-preis-fur-forschung-2027-dem-einfluss-von-ki-auf-den-wissenserwerb-junger-menschen-302942776.html

17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2437190 17.11.2026 CET/CEST