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Encavis schließt PPA mit e.optimum über jährlich rund 38 GWh Windstrom



17.11.2026 / 09:30 CET/CEST

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Corporate News



Encavis schließt PPA mit e.optimum über jährlich rund 38 GWh Windstrom





Hamburg, 17. November 2026 – Encavis hat mit der e.optimum AG einen zweijährigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) über die jährliche Lieferung von rund 38 GWh Windstrom abgeschlossen. Der Strom stammt aus den Encavis-Windparks Bergheim und Drensteinfurt in Nordrhein-Westfalen mit einer installierten Gesamtleistung von 16 MW.



Als unabhängige Energieeinkaufsgemeinschaft bündelt e.optimum den Strombedarf ihrer Gewerbe- und Industriekunden, um ihnen kostengünstigen Strom anzubieten. Im Rahmen des PPA liefert Encavis von Januar 2027 bis Ende 2028 Strom aus den beiden Windparks an e.optimum und deren Kunden.



„Maßgeschneiderte Angebote für die Energiebeschaffung gewinnen für immer mehr Unternehmen an Bedeutung, die Erneuerbare Energie planbar beziehen wollen. Entscheidend ist dabei, dass Erzeugungsprofil und Beschaffungsbedarf zusammenpassen, so wie bei unserer Vereinbarung mit e.optimum. Genau hier können wir mit unserem eigenen technologieübergreifenden Portfolio und unserer Erfahrung in der Strukturierung von Stromlieferungen flexible Lösungen anbieten“, sagt Jorge Arenillas, Managing Director von Encavis Energy Solutions.



„Die Partnerschaft mit Encavis unterstreicht unsere Mission für eine nachhaltigere Energiezukunft. Mit dem PPA auf der Basis zweier Windparks möchten wir unser Portfolio erweitern und unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit einer Energieversorgung aus regenerativen Quellen bieten“, erklärt Boris Käser, Vorstandsvorsitzender der e.optimum AG.



Encavis hat bereits rund 1,5 GW Erzeugungsleistung über Stromabnahmeverträge vermarktet und liefert damit jährlich knapp 2 TWh Strom an Unternehmen in Europa. Dieser Strom stammt ausschließlich aus Anlagen, die das Unternehmen selbst besitzt und betreibt.





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Über Encavis

Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für Industriekunden bereitstellt.

Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.

Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für Photovoltaiksysteme.

Mit über 5 Gigawatt installierter Gesamtleistung leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com





Über e.optimum

Als einer der größten unabhängigen Energieversorger in Deutschland ist e.optimum mit Sitz im südbadischen Offenburg seit 2010 ein verlässlicher Partner für Unternehmen in allen Fragen der Strom- und Erdgasversorgung. Heute beliefert e.optimum bundesweit rund 60.000 Gewerbe- und Industriekunden mit mehr als 5 Milliarden Kilowattstunden Strom und Erdgas pro Jahr. Ergänzt wird das Produktportfolio von e.optimum durch Ökostrom sowie durch das Förderprogramm „e.optimum clean energy“.



Medienkontakt

Verena Piaskowy

E-Mail: verena.piaskowy@encavis.com

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