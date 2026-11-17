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Fortvita erhält erstmals eine positive Stellungnahme des CHMP, in der Zybrivo® (Sintilimab) zur Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem nicht-plattenepithelialem Lungenkarzinom empfohlen wird



17.11.2026 / 01:00 CET/CEST

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Die Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur ist Fortvitas erster regulatorischer Meilenstein in Europa: Bei einer Zulassung würde Zybrivo die Erstlinienbehandlungsmöglichkeiten für geeignete Patienten mit Lungenkarzinom in Europa erweitern

PALO ALTO, Kalifornien, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Fortvita Biologics (Fortvita), ein Mitglied der Innovent Group (Innovent Biologics, Inc., HKEX-Aktiencode: 01801), gab heute bekannt, dass es seine erste positive Stellungnahme des CHMP der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) erhalten hat. Der CHMP empfiehlt die Marktzulassung von Zybrivo® (Sintilimab) in Kombination mit einer Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung geeigneter Erwachsener mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem nicht-plattenepithelialem Lungenkarzinom (NSCLC). Bei Zulassung durch die Europäische Kommission würde Zybrivo geeigneten Patienten in ganz Europa eine weitere Erstlinienbehandlungsoption bieten. Die positive Stellungnahme wird durch Ergebnisse der Phase-3-Studie ORIENT-11 (NCT03607539) gestützt.

„Diese positive Stellungnahme des CHMP stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der weltweiten Expansion von Fortvita dar und bekräftigt unser Bestreben, Patienten weltweit innovative Therapien zugänglich zu machen", sagte Jamie Freedman, MD, PhD, medizinischer Leiter von Fortvita. „Europa ist eine wichtige Säule der Globalisierungsstrategie, mit der Fortvita Patienten außerhalb Chinas innovative Arzneimittel zugänglich machen will. Während wir auf die Entscheidung der Europäischen Kommission warten, bauen wir unsere Kapazitäten aus, um den Zugang für Patienten in wichtigen europäischen Märkten zu verbessern. Bei einer Zulassung wäre Zybrivo unser erstes Arzneimittel, das diese Strategie voranbringt, geeigneten Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem nicht-plattenepithelialem Lungenkarzinom eine zusätzliche Behandlungsoption bietet und den Weg für künftige Therapien aus unserer wachsenden Pipeline ebnet."

Nach der positiven Stellungnahme des CHMP wird erwartet, dass die Europäische Kommission in den kommenden Monaten eine endgültige Entscheidung über die Marktzulassung treffen wird. Wird die Zulassung erteilt, gilt sie in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein.

Sintilimab ist eine Immuntherapie, die aus einem vollständig humanen monoklonalen Antikörper vom Typ Immunglobulin G4 (IgG4) besteht, der an das programmierte Zelltodprotein 1 (PD-1) bindet.

Die Empfehlung des CHMP beruht auf den Ergebnissen von ORIENT-11, einer randomisierten, multizentrischen, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-3-Studie, in die unabhängig von der Expression des programmierten Zelltod-Liganden 1 (PD-L1) 397 erwachsene Patienten mit lokal fortgeschrittenem, metastasiertem oder rezidiviertem nicht-kleinzelligem nicht-plattenepithelialem Lungenkarzinom (NSCLC) ohne genomische Veränderungen von EGFR oder ALK im Tumor eingeschlossen wurden. Die Patienten wurden im Verhältnis 2:1 randomisiert und erhielten entweder Sintilimab oder ein Placebo, jeweils in Kombination mit Pemetrexed und einer platinbasierten Chemotherapie. Der primäre Endpunkt war das progressionsfreie Überleben (PFS), das von einem verblindeten, unabhängigen radiologischen Expertengremium beurteilt wurde.

In der ORIENT-11-Studie zeigte Sintilimab in Kombination mit einer Chemotherapie eine Verringerung des Risikos einer Krankheitsprogression oder des Todes um 52 % (medianes PFS: 8,9 Monate gegenüber 5,0 Monaten) sowie eine Verringerung des Sterberisikos um 35 % (medianes Gesamtüberleben (OS): 24,2 Monate gegenüber 16,8 Monaten), verglichen mit Placebo plus Chemotherapie.

Diese Ergebnisse belegen den klinischen Nutzen von Sintilimab in Kombination mit einer Chemotherapie sowie sein Potenzial, geeigneten Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem nicht-plattenepithelialem Lungenkarzinom (NSCLC) in Europa eine zusätzliche Erstlinienbehandlungsoption zu bieten.

Das Sicherheitsprofil von Sintilimab in Kombination mit Chemotherapie entsprach den bekannten Sicherheitsprofilen von PD-1-Inhibitoren sowie der eingesetzten Chemotherapeutika, wobei keine neuen Sicherheitssignale festgestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie auf clinicaltrials.gov unter der Kennung NCT03607539.

Zybrivo ist in Kombination mit Pemetrexed und einer platinbasierten Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit nicht-kleinzelligem nicht-plattenepithelialem Lungenkarzinom (NSCLC) indiziert, bei denen keine genomischen Veränderungen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR) oder der anaplastischen Lymphomkinase (ALK) im Tumor vorliegen und die folgende Kriterien erfüllen:

• ein lokal fortgeschrittenes NSCLC haben und für eine chirurgische Resektion mit kurativer Zielsetzung oder eine Chemoradiotherapie nicht infrage kommen, oder

• ein metastasiertes NSCLC haben.

Informationen zum nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom

Das Lungenkarzinom ist in der EU die häufigste krebsbedingte Todesursache und für etwa jeden fünften Krebstodesfall verantwortlich.1 Bei schätzungsweise 319 000 Menschen in der EU wurde im Jahr 2022 ein Lungenkarzinom diagnostiziert.2 Das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC) ist die häufigste Form dieser Erkrankung und macht 85–90 % aller Lungenkarzinome aus.3

Informationen zu Sintilimab

Sintilimab ist eine von Innovent Biologics entwickelte Immuntherapie. Es handelt sich um einen vollständig humanen monoklonalen Antikörper vom Typ Immunglobulin G4 (IgG4), der an das programmierte Zelltodprotein 1 (PD-1) bindet, das einen Angriff des Immunsystems auf Krebszellen verhindern kann, und blockiert dessen Wechselwirkung mit den Liganden PD-L1 und PD-L2.4 Fortvita Biologics (Ireland) Limited ist als Inhaber der Marktzulassung in der EU vorgesehen.

Sintilimab ist in China für zehn Indikationen zugelassen, darunter plattenepitheliales nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, nicht-plattenepitheliales nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (einschließlich der Fälle mit EGFR/ALK-Wildtyp sowie der Fälle nach Versagen einer Behandlung mit EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI)), hepatozelluläres Karzinom, Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs, Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre, Endometriumkarzinom, Kolonkarzinom, Nierenzellkarzinom sowie klassisches Hodgkin-Lymphom. In China wurde Sintilimab zur Behandlung von etwa 3 Millionen Patienten eingesetzt.5

Wichtige Sicherheitsinformationen

Die Produktinformationen zu Zybrivo werden nach der Entscheidung der Europäischen Kommission bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur verfügbar sein.

Diese Informationen richten sich an ein globales Publikum. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels unterscheiden sich je nach Region.

Informationen zu Fortvita

Fortvita Biologics, ein Mitglied der Innovent Group, leitet die Entwicklung sowie die Vermarktung der Arzneimittel von Innovent Biologics außerhalb Chinas und arbeitet dabei mit Partnern zusammen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Patienten weltweit neue Behandlungsmöglichkeiten zu bieten, indem es Therapien in der klinischen Entwicklung voranbringt und den Zugang zu bereits vorhandenen Arzneimitteln von Innovent ausweitet.

Fortvita hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verbindet Innovents Stärken in den Bereichen Forschung, Entwicklung sowie Herstellung mit eigenen Kapazitäten für Entwicklung und Vermarktung in Asien, Europa, Australien sowie den Vereinigten Staaten. Das Portfolio hat seinen Schwerpunkt in der Onkologie und wird auf die Bereiche Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Autoimmunerkrankungen sowie Augenheilkunde ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie auf www.fortvitabio.com oder folgen Sie Fortvita auf LinkedIn.

Informationen zu Innovent

Innovent ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das 2011 mit dem Ziel gegründet wurde, Patienten weltweit mit erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Biopharmazeutika zu versorgen. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Arzneimittel zur Behandlung einiger der am schwersten behandelbaren Erkrankungen. Mit seinen bahnbrechenden Therapien behandelt es Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Autoimmunerkrankungen sowie Augenkrankheiten. Innovent hat 20 Produkte auf den Markt gebracht. Ein Arzneimittelkandidat des Unternehmens wird derzeit von der chinesischen Arzneimittelbehörde (NMPA) geprüft, 6 Arzneimittelkandidaten befinden sich in Phase-3-Studien oder zulassungsrelevanten klinischen Studien und 20 weitere Moleküle in einer frühen Phase der klinischen Entwicklung.

Innovent ist mehr als 30 strategische Partnerschaften mit globalen Akteuren wie Eli Lilly, Roche, Takeda, Pfizer, Sanofi, Incyte und dem MD Anderson Cancer Center eingegangen, die einen Gesamtwert von über 350 Milliarden RMB repräsentieren. Diese Bemühungen haben Maßstäbe für die hochwertige internationale Expansion der innovativen chinesischen Arzneimittelindustrie gesetzt.

Geleitet vom Leitspruch „Start with Integrity, Succeed through Action" (Mit Integrität beginnen, durch Handeln erfolgreich sein) hält Innovent die höchsten Branchenstandards ein und arbeitet partnerschaftlich daran, die biopharmazeutische Industrie voranzubringen, damit erstklassige Arzneimittel einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.innoventbio.com oder folgen Sie Innovent auf Facebook und LinkedIn.

Erklärung

Fortvita empfiehlt weder die Anwendung nicht zugelassener Arzneimittel noch den Einsatz von Arzneimitteln für nicht zugelassene Indikationen.

Quellen

European Cancer Information System (ECIS). 2022 new cancer cases and cancer deaths on the rise in the EU. European Commission, Joint Research Centre; September 2023. https://ecis.jrc.ec.europa.eu/cancer-factsheets-eu-27-countries-2022. European Commission. Estimated age-standardised number of new cases and incidence rates of lung cancer in the European Union in 2022. Knowledge for Policy, based on ECIS data. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/dataset/k4p-dataset-77314_en. European Society for Medical Oncology (ESMO). Non-Small-Cell Lung Cancer: An ESMO Guide for Patients. p. 4. https://dam.esmo.org/image/upload/v1737550922/EN%20%7C%20Non-Small-Cell%20Lung%20Cancer:%20Guide%20for%20Patients.pdf Wang J, et al. Durable blockade of PD-1 signaling links preclinical efficacy of sintilimab to its clinical benefit. mAbs 2019;11(8): 1443-1451. doi: 10.1080/19420862.2019.1654303. Interne Daten. Anzahl der in China mit Sintilimab behandelten Patienten (Stand November 2026). Innovent Biologics, Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zu Fortvita Biologics („Fortvita") enthalten, die naturgemäß erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die Wörter „voraussehen", „glauben", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf Fortvita dienen dazu, bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Fortvita beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen regelmäßig zu aktualisieren.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe bestehenden Überzeugungen, Annahmen, Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorstellungen der Unternehmensleitung von Fortvita über künftige Ereignisse. Diese Aussagen bieten keine Gewähr für künftige Entwicklungen und unterliegen Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, von denen einige außerhalb des Einflussbereichs von Fortvita liegen und schwer vorherzusagen sind. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund von Faktoren wie dem zeitlichen Ablauf, dem Fortschritt und den Ergebnissen klinischer Studien, behördlichen Zulassungen, Herstellungskapazitäten, dem Wettbewerb sowie Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Fortvita, die Mitglieder seines Verwaltungsrats und seine Mitarbeiter übernehmen (a) keine Verpflichtung zur Korrektur oder Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und (b) keine Haftung für den Fall, dass sich eine dieser Aussagen nicht bewahrheitet oder als unrichtig erweist.

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