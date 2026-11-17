



Mit der Partnerschaft haben über 30.000 Kunden von MultiSafepay nun auch die Möglichkeit neben klassischen Hardware Terminals, auch SoftPOS zu nutzen.



„Wir freuen uns sehr mit MultiSafepay einen weiteren international tätigen Partner als Kunden begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, sagt Rubean Vorstand Stephan Kück.



Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmnen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in großen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen:



Über MultiSafepay:

MultiSafepay ist ein etablierter europäischer Zahlungsdienstleister, der jahrzehntelange Erfahrung mit leistungsstarker hauseigener Technologie verbindet, um jedem Unternehmen – unabhängig von seiner Größe oder seinen Zielen – zu schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das Unternehmen bietet Unternehmen einfache, flexible Lösungen für Online-, Präsenz- und grenzüberschreitende Zahlungen über eine einzige, einheitliche und modulare Plattform. Durch die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Zahlungsverkehr versetzt MultiSafepay Unternehmen in die Lage, Komplexität zu reduzieren, Erfolgsraten zu steigern und selbstbewusst zu wachsen. Weitere Informationen:



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com



Stephan Kück

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

stephan.kueck@rubean.com

MultiSafepay und Rubean Partnerschaft zur Nutzung von SoftPOS jetzt live MultiSafepay hat sein Produktangebot auf Basis der Rubean SoftPOS App erweitert Potential von über 30.000 Kunden München, den 16. November 2026. Das wachsende FinTech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR), hat weitere Innovationen für ihre Kunden veröffentlicht. Der in den Niederlanden ansässige Zahlungsdienstleister Multisafepay hat sein Angebot um SoftPOS auf Basis der Rubean SoftPOS-App erweitert und ist nun live gegangen.Mit der Partnerschaft haben über 30.000 Kunden von MultiSafepay nun auch die Möglichkeit neben klassischen Hardware Terminals, auch SoftPOS zu nutzen.„Wir freuen uns sehr mit MultiSafepay einen weiteren international tätigen Partner als Kunden begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, sagt Rubean Vorstand Stephan Kück.Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmnen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in großen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen: www.rubean.com Über MultiSafepay:MultiSafepay ist ein etablierter europäischer Zahlungsdienstleister, der jahrzehntelange Erfahrung mit leistungsstarker hauseigener Technologie verbindet, um jedem Unternehmen – unabhängig von seiner Größe oder seinen Zielen – zu schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das Unternehmen bietet Unternehmen einfache, flexible Lösungen für Online-, Präsenz- und grenzüberschreitende Zahlungen über eine einzige, einheitliche und modulare Plattform. Durch die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Zahlungsverkehr versetzt MultiSafepay Unternehmen in die Lage, Komplexität zu reduzieren, Erfolgsraten zu steigern und selbstbewusst zu wachsen. Weitere Informationen: www.multisafepay.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:german communications AGJörg BretschneiderBöhmersweg 5, D-20148 Hamburg+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40Stephan KückRubean AGKistlerhofstr. 168, D-81379 München+49 89 357560