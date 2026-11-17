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Precisely stärkt die Cyber-Resilienz von IBM i mit Assure MIMIX 11



17.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die neue Version führt Continuous Data Protection für die Point-in-Time-Wiederherstellung ein, vereinfacht die Verwaltung von Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung und ermöglicht sicherere IBM i-Migrationen.

BURLINGTON, Massachusetts, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, stellt heute Assure MIMIX 11 vor, eine umfassende neue Version seiner IBM i-Lösung für Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung. Die neue Version führt Funktionen für Continuous Data Protection (CDP) ein, mit denen Unternehmen ihre IBM i-Datenbanken nach einem Ransomware-Angriff, versehentlichem Datenverlust oder Datenbeschädigungen auf einen unbeschädigten Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherstellen können. Damit wird eine kritische Lücke in herkömmlichen Wiederherstellungsstrategien geschlossen, bei denen kompromittierte Daten auch auf Backup- und Wiederherstellungssysteme repliziert werden können.

Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

IBM i-Systeme unterstützen einige der weltweit wichtigsten Geschäftsabläufe, vom Bank- und Versicherungswesen bis hin zur Fertigung, zum Einzelhandel und zur Logistik. Die Daten in diesen Systemen fließen zudem zunehmend in Cloud-Anwendungen, Analysen, Automatisierung und KI ein. Dadurch können sich Ausfallzeiten oder Datenbeschädigungen weit über die IBM i-Umgebung hinaus auswirken.

Herkömmliche Hochverfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungsstrategien replizieren Daten in eine Wiederherstellungsumgebung, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Dabei können jedoch auch beschädigte oder kompromittierte Daten auf das Sekundärsystem übertragen werden. Dies kann dazu führen, dass beide Umgebungen betroffen sind, und eine kritische Lücke in der Wiederherstellungsstrategie eines Unternehmens offenlegen. Da Vorschriften wie DORA und PCI DSS v4.0 verstärkt Wert auf getestete Backup-, Wiederherstellungs- und Incident-Response-Funktionen legen, können solche Lücken Compliance-Herausforderungen und betriebliche Risiken mit sich bringen.

Wiederherstellung intakter Daten nach Ransomware-Angriffen und Datenbeschädigungen

Assure MIMIX 11 schließt diese Lücke, indem es Echtzeit-Replikation und automatisiertes Failover mit einer journalbasierten Point-in-Time-Wiederherstellung kombiniert. Sollten Produktionsdaten durch Ransomware, menschliches Versagen oder Datenbeschädigungen beeinträchtigt werden, können Unternehmen ihre Datenbanken auf einen Zeitpunkt vor dem Auftreten des Schadens zurücksetzen. Assure MIMIX 11 hilft Unternehmen dabei, die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten, potenzielle Datenverluste zu reduzieren und intakte Daten wiederherzustellen, ohne ihre bestehende IBM i-Infrastruktur ersetzen zu müssen.

„Bei der Cyber-Resilienz geht es nicht mehr nur darum, Systeme am Laufen zu halten. Unternehmen müssen auch darauf vertrauen können, dass sie schnell intakte, verlässliche Daten wiederherstellen können, wenn Ransomware, Datenbeschädigungen oder menschliches Versagen ihre Umgebung beeinträchtigen", sagte Ashwin Ramachandran, Senior Vice President of Product Management bei Precisely. „Assure MIMIX 11 vereint kontinuierliche Verfügbarkeit und Point-in-Time-Wiederherstellung und hilft Unternehmen dabei, die kritischen IBM i-Daten zu schützen, die heute den Geschäftsbetrieb ermöglichen und zunehmend ihre Cloud-, Analyse- und KI-Strategien unterstützen."

Vereinfachung des Schutzes und der Verwaltung von IBM i

Assure MIMIX 11 vereinfacht zudem die Bereitstellung, Verwaltung und Wartung. Simplified Library Protection erleichtert den Schutz mehrerer bestehender Bibliotheken und weitet diesen automatisch auf neu erstellte Bibliotheken aus. Dabei verwaltet Assure MIMIX die zugrunde liegenden Journaling-Anforderungen. Node Disable/Re-enable ermöglicht es Administratoren, einzelne Knoten in Umgebungen mit mehreren Knoten für geplante Wartungsarbeiten offline zu nehmen und anschließend ohne vollständige Neukonfiguration wieder in Betrieb zu nehmen. Zusammen tragen diese Verbesserungen dazu bei, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und mehr Flexibilität bei der Verwaltung und Modernisierung von IBM i-Systemen zu schaffen.

Sicherere IBM i-Migrationen

Die Verlagerung von Produktions-Workloads zwischen IBM i-Umgebungen erforderte bislang häufig, dass erfahrene Administratoren die Einstellungen im Normalbetrieb manuell anpassen und die einzelnen Schritte sorgfältig aufeinander abstimmen, um die Recovery Point Objectives (RPO) und Recovery Time Objectives (RTO) einzuhalten.

Migration Mode in Assure MIMIX 11 fasst diese Schritte in einem speziell dafür entwickelten Betriebszustand zusammen. Datengruppen können zwischen Migrations- und Normalbetriebseinstellungen wechseln, während die Synchronisierung bestehende Hochverfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungsziele priorisiert. Administratoren können außerdem die Auslastung der Produktionssysteme steuern und festlegen, welche IFS-Verzeichnisse synchronisiert werden. Diese Funktionen helfen Unternehmen dabei, Migrationen zu verwalten und gleichzeitig den Schutz aktiver Produktions-Workloads aufrechtzuerhalten. So lassen sich betriebliche Risiken reduzieren, ohne dass Unternehmen zwischen Modernisierung und Resilienz wählen müssen.

Da IBM i-Daten zunehmend nachgelagerte Anwendungen, Analysen, Automatisierung und KI unterstützen, wird es immer wichtiger, auch während einer Migration die Einsatzbereitschaft von Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung sicherzustellen. MIMIX 11 hält diese Daten kontinuierlich verfügbar und bietet im Falle einer Störung einen klaren Wiederherstellungspfad. So können Unternehmen ihre bestehenden Technologieinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig betriebliche Risiken durch Ausfallzeiten oder beschädigte Quelldaten minimieren.

Assure MIMIX 11 vereinfacht zudem Upgrades, da versionsspezifische Lizenzschlüsselanforderungen entfallen. Unternehmen mit einem gültigen Assure MIMIX 10-Lizenzschlüssel können diesen auch zur Aktivierung von Assure MIMIX 11 verwenden. Das ermöglicht IBM i-Teams den Umstieg auf die neueste Version mit geringerem Verwaltungsaufwand.

Um mehr über Assure MIMIX 11 und darüber zu erfahren, wie die Lösung Unternehmen dabei unterstützt, die Cyber-Resilienz von IBM i zu stärken, besuchen Sie Assure MIMIX. Melden Sie sich für das Webinar „What's New in Assure MIMIX 11" am 19. November an, um die Neuerungen kennenzulernen.

Über Precisely

Precisely ist ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) und liefert die KI-tauglichen Daten, die Unternehmen benötigen, um KI mit Zuversicht zu skalieren. Die Precisely Platform vereint ein breites Spektrum an Datenmanagement-Funktionen auf einer gemeinsamen Metadaten- und semantischen Basis: Datenintegration, Datenqualität, Data Governance, Location Intelligence, Master Data Management und Kundenkommunikation. Die Plattform bietet zudem integrierte Funktionen zur Datenanreicherung und lässt sich über die gesamte Datenlandschaft hinweg einsetzen – von etablierten Unternehmenssystemen über moderne Cloud-Plattformen bis zu den darauf aufsetzenden KI-Systemen. Dadurch können Unternehmen ihre Daten dort verwalten, wo sie liegen, ohne dass eine Migration in ein einzelnes Daten-Ökosystem nötig ist. Mehr als 12.000 Unternehmen in über 100 Ländern, darunter 92 % der Fortune 500, vertrauen auf Precisely. Weitere Informationen finden Sie unter www.precisely.com/de.

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