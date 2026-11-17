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Strada vertieft die Partnerschaft mit Workday, um Talent-KI-Funktionen einzuführen, den Zugang zum öffentlichen Sektor in Großbritannien zu erweitern und Innovationen im Bereich Gehaltsabrechnung auf der Workday Rising EMEA 2026 voranzutreiben



17.11.2026 / 20:45 CET/CEST

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THE WOODLANDS, Texas, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Strada, ein führendes Unternehmen für Personal-, Gehaltsabrechnungs- und Technologielösungen, das die internationale Personalverwaltung vereinfacht und Workday Platinum Partner ist, erweitert seine KI-gestützten Fähigkeiten zur Transformation der Arbeitswelt und stärkt seine Präsenz im britischen öffentlichen Sektor durch neue Entwicklungen, die auf der Workday Rising EMEA 2026 angekündigt wurden.

Strada logo

"Organisationen stehen unter zunehmendem Druck, die Arbeitsabläufe zu vereinfachen, KI einzusetzen und einen höheren Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen", sagte Stephen Dolan, General Manager, Workday Professional Services bei Strada. „Ob es darum geht, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Talente gewinnen und binden, unsere Workday-Expertise dem öffentlichen Sektor Großbritanniens zugänglicher zu machen oder intelligente Automatisierung in die Lohnabrechnung einzuführen – unser Fokus liegt darauf, praktische Lösungen zu liefern, die reale Herausforderungen der Belegschaft angehen und unseren Kunden helfen, mit Zuversicht in die Zukunft zu schreiten."

Weiterentwicklung der KI-gestützten Talentakquise mit Workday

Strada ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass es nun in der Lage ist, die KI-gestützten Talentakquise-Lösungen von Workday, einschließlich Workday HiredScore, einzusetzen, und plant, seine Fähigkeiten auf Workday Paradox auszuweiten. Zusammen sind diese Lösungen darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, die Candidate Experience und die interne Mobilität durch KI-gestützte Technologie zu verbessern.

Strada kombiniert diese Workday-Lösungen mit seinem proprietären, vorkonfigurierten Recruiting-Framework, Integrationsvorlagen und branchenführenden Assessment-Partnern, um die Implementierung zu beschleunigen, die Einstellungszeit um 75 % zu verkürzen und Talent- und Recruiting-Teams dabei zu unterstützen, effizientere und personalisierte Kandidatenerlebnisse zu bieten.

Erweiterung des Zugangs für den britischen öffentlichen Sektor durch G-Cloud 15

Strada hat sich einen Platz im G-Cloud 15-Rahmenvertrag der britischen Regierung gesichert und bietet damit berechtigten Organisationen des öffentlichen Sektors einen etablierten Beschaffungsweg für seine Workday-Dienste. Diese Leistungen umfassen Beratung, Implementierung, Anwendungsmanagement (AMS), Optimierung und Lohnabrechnung und unterstützen die Modernisierung der HR-, Lohn- und Finanzprozesse.

Mit diesen Dienstleistungen unterstützt Strada Organisationen von der ersten Planung und der Workday-Implementierung bis hin zur laufenden Systemverwaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung und Optimierung. Dies umfasst die Unterstützung von Organisationen des öffentlichen Sektors bei der Optimierung von Prozessen, der Verbesserung der Datentransparenz und der Verwaltung ihrer Workday-Umgebungen im Zuge der sich wandelnden betrieblichen Anforderungen.

Die Ernennung knüpft an Stradas umfangreiche Erfahrung im öffentlichen Sektor an, darunter mehr als 40 erfolgreiche Workday-Projekte in den USA. Dies stellt einen weiteren Schritt in Stradas Expansion in den britischen öffentlichen Sektor dar und unterstützt Regierungsbehörden und Kommunalverwaltungen bei der Modernisierung ihrer Personalprozesse.

Intelligente Automatisierung und Erkenntnisse für die Lohnabrechnung

Strada wird aufzeigen, wie KI-gestützte Intelligenz die Lohn- und Gehaltsabrechnung revolutioniert, Mitarbeitern hilft, ihr Gehalt besser zu verstehen, Serviceteams in die Lage versetzt, Fälle schneller zu lösen und Lohn- und Gehaltsabrechnungsteams einen besseren Einblick in die Ergebnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung ermöglicht. Diese Funktionen werden durch Strada AI ermöglicht, die in die Strada-Plattform integrierte Intelligenzschicht, die sich nahtlos mit Workday und anderen führenden HCM-Systemen verbindet. Durch native KI-Agenten integriert Strada intelligente Automatisierung und umsetzbare Erkenntnisse direkt in die alltäglichen Lohn- und Gehaltsabrechnungs- sowie Serviceprozesse.

Strada AI ermöglicht es Mitarbeitern mithilfe einer Reihe speziell entwickelter KI-Agenten, Antworten auf Fragen zu Gehaltsabrechnungen und Versicherungspolicen zu finden und unterstützt gleichzeitig Serviceteams durch intelligente Fallklassifizierung, Weiterleitung und Übersetzung. Für die Lohnbuchhaltungsteams bietet es einen besseren Einblick in Veränderungen der Lohnabrechnungsergebnisse und hilft dabei, Unstimmigkeiten zu erkennen und die Gründe dafür zu verstehen, bevor die Lohnabrechnung abgeschlossen ist.

Am Stand von Strada (Nr. 102) können Besucher eine Live-Demonstration des Policy and Knowledge Agent sehen, der mithilfe von KI Mitarbeitern und Serviceteams hilft, schnell auf relevante Richtlinieninformationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen. Der Agent unterstützt auch die Erstellung von Richtlinieninhalten und hilft Organisationen dabei, den Zeitaufwand für die Informationssuche zu reduzieren, die Konsistenz zu verbessern und das Wissensmanagement zu vereinfachen. Besucher können außerdem erkunden, wie die direkte Einbindung von KI in Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse den manuellen Aufwand reduziert, die Mitarbeiterzufriedenheit steigert und eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung ermöglicht.

Entdecken Sie die neuesten Innovationen von Strada auf der Workday Rising EMEA 2026.

Die Besucher können die neuesten Innovationen von Strada am Stand Nr. 102 in Live-Demonstrationen und Gesprächen mit den Experten kennenlernen. Strada wird außerdem zwei Breakout-Sessions veranstalten, darunter Ihre Mitarbeiterdaten KI-fähig machen: Warum die Lohnabrechnung wichtig ist (26-SPTS1330), eine Untersuchung darüber, wie vernetzte Arbeitskräfte- und Lohnabrechnungsdaten dazu beitragen können, das Potenzial der KI freizusetzen. Mehr dazu erfahren Sie auf: https://news.stradaglobal.com/workday-rising-emea-2026

Informationen zu Strada

Strada ist ein führender Anbieter von Personal-, Lohn- und Gehaltsabrechnungs- sowie Technologielösungen, der das internationale Personalmanagement vereinfacht. In 180 Ländern entwickelt und liefert Strada nutzerorientierte Lösungen auf Basis cloudbasierter Technologie, die Unternehmen beim Wachstum unterstützen und es ihren Mitarbeitern ermöglichen, Höchstleistungen zu erbringen. www.stradaglobal.com

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