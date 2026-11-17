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Tripo AI präsentiert auf der Formnext einen ersten Einblick in sein kommendes druckfertiges generatives Modell mit detailreichen, naturgetreuen 3D-gedruckten Kreationen.



17.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Das Unternehmen stellt außerdem einen speziell für die additive Fertigung entwickelten KI-Agenten vor, der die Lücke zwischen KI-generierten Inhalten und 3D-Druckern schließt.

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Formnext gibt Tripo AI einen Einblick in sein kommendes generatives Modell, das in der Lage ist, komplizierte Details und visuelle Nuancen mit außergewöhnlicher Präzision originalgetreu wiederzugeben. Das Unternehmen stellt außerdem einen speziell für die additive Fertigung entwickelten KI-Agenten vor, der die Lücke zwischen generierten Inhalten und 3D-Druckern schließt.

Tripo AI logo

Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert das Branding-Team von Tripo AI aufwendige, naturgetreue 3D-gedruckte Teile, die mit Tripos neuem, hochdetaillierten Modell der H-Serie erstellt wurden. Das leistungsstarke, in Kürze erscheinende 3D-native Basismodell H3.5 stellt ein bedeutendes Upgrade gegenüber H3.1 dar und bietet einen signifikanten Fortschritt bei der Erfassung feinster Details und der Beibehaltung visueller Genauigkeit. Das Modell generiert druckfertige 3D-Inhalte, die nur minimal nachbearbeitet werden müssen.

Auf der Bühne präsentiert Yuan-Chen Guo, Forschungsleiterin für KI bei Tripo, Polipop, einen KI-Agenten, der Menschen dabei hilft, ihre Ideen in maßgeschneiderte 3D-gedruckte Gegenstände umzusetzen. Man gibt Polipop seine Ideen und es kümmert sich um alles, von der 3D-Modellierung über die Druckvorbereitung bis hin zum Senden des fertigen Modells an einen 3D-Drucker.

„Wir freuen uns, auf der Formnext unsere neuesten Fortschritte in der generativen 3D-Technologie für die additive Fertigung vorzustellen", sagt Guo. „Unser kommendes H3.5 3D-natives Modell stellt einen neuen Meilenstein in der generativen 3D-Technologie dar und bringt druckfertige, generierte 3D-Inhalte direkt auf einen 3D-Drucker, während Polipop, der speziell für den 3D-Druck entwickelte KI-Agent, dabei hilft, die Ideen der Menschen in 3D-gedruckte Objekte zu verwandeln und so den 3D-Druck zugänglicher und einfacher zu gestalten."

Das Branding-Team von Tripo beleuchtet außerdem, wie Tripo die Grenzen von 3D-nativen Basismodellen für den 3D-Druck und die additive Fertigung erweitert hat. Anhand des generativen 3D-Modells der H-Serie von Tripo demonstriert das Team, wie man eine Idee innerhalb weniger Minuten in ein 3D-gedrucktes Objekt umsetzen kann.

Vom 17. bis 20. November haben Besucher die Möglichkeit, praktische Erfahrungen mit dem 3D-nativen Basismodell der H-Serie von Tripo zu sammeln, das gesamte Angebot auf der KI-3D-Plattform Tripo Studio zu erkunden und mit Polipop am Stand B01 in Halle 12.1 zu experimentieren.

Über Tripo AI

Tripo AI ist ein weltweit führendes KI-Unternehmen, das von renommierten Wissenschaftlern auf den Gebieten KI und Computergrafik gegründet wurde. Mit seiner 3D-nativen technischen Roadmap gehört Tripo AI zu den ersten KI-Unternehmen, die ein eigenes Framework für die 3D-native Darstellung entwickelt haben, und ist das erste, das ein 3D-natives Basismodell mit zig Milliarden Parametern auf den Markt gebracht hat. Die Modelle haben durchweg Bestleistungen erzielt, und ihre Leistungsfähigkeit verbessert sich kontinuierlich mit der Skalierung der Trainingsdaten, der Modellparameter und der Rechenressourcen.

Tripo AI gehört weltweit zu den ersten KI-Unternehmen, die ein Kommerzialisierungsmodell für native 3D-Intelligenz etabliert haben. Mit seinen Kernangeboten, vor allem Tripo Studio und Tripo API, bietet Tripo AI einer breiten Nutzerbasis KI-3D-Funktionen und fördert so deren breite Anwendung in realen Anwendungsbereichen wie Industriedesign und Fertigung, 3D-Druck und Architektur und Innenarchitektur sowie in virtuellen Anwendungsbereichen wie Spielen, Film und Animation sowie Werbung und digitalem Marketing.

Cision

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