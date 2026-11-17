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Validix stellt neue Technologie vor, die KI-generierte Inhalte überprüfbar, zuverlässig und nachvollziehbar macht



17.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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Neue, zum Patent angemeldete Innovation liefert regulierten Branchen rückverfolgbare und verifizierte KI-Ergebnisse

ZUG, Schweiz, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Validix, Schweizer Anbieter von Kontrolllösungen für KI im Unternehmenseinsatz, hat heute die Atomic Claim Architecture vorgestellt. Mit der zum Patent angemeldeten Technologie können Unternehmen gezielt steuern und prüfen, welche Inhalte generative KI in ihrem Namen erzeugt.

Die Validix Atomic Claim Architecture ist eine sichere Governance-Ebene, die unabhängig von großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet und diese ergänzt. Sie begrenzt, was die Sprachmodelle erzeugen können, und prüft Inhalte vor ihrer Freigabe. Das Modell selbst wird nicht verändert, sodass Unternehmen die Architektur auf bereits genutzte ebenso wie auf künftig geplante KI-Tools anwenden können.

Generative KI schreibt schnell und überzeugend, kann aber auch Fakten falsch wiedergeben oder – im Fall sogenannter Halluzinationen – frei erfinden. In regulierten Branchen kann bereits eine einzige unbelegte Aussage zu behördlichen Maßnahmen, finanziellen Verlusten, rechtlichen Risiken sowie Reputationsschäden führen und das Risiko wächst mit jedem KI-generierten Inhalt.

Validix überwacht die zugrunde liegenden Belege kontinuierlich. In der Praxis bedeutet das: Marketing- und Vertriebsteams können ihre Kommunikation über die Validix-Plattform darauf prüfen, ob die Informationen durch aktuelle Belege gestützt sind.

Warum das für regulierte Branchen wichtig ist

In regulierten Branchen sind Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Informationen nicht nur eine Frage des Vertrauens, sondern eine entscheidende geschäftliche und regulatorische Anforderung. Allein im Pharmasektor haben sich die seit 2010 weltweit dokumentierten behördlichen Geldbußen und Vergleichszahlungen für Unternehmen auf mehr als 66 Milliarden US-Dollar* summiert. Das verdeutlicht die erheblichen finanziellen Folgen von Compliance-Verstößen wie irreführenden Aussagen, unzutreffenden Informationen oder unterlassenen Offenlegungen.

Lluis Pallarès, Mitgründer von Validix, sagt: „Jede Organisation, die KI für ihre Kommunikation einsetzt, steht mit ihrem Namen für das ein, was die Technologie sagt. Diese Verantwortung kann nicht an ein Sprachmodell delegiert werden. Unsere zum Patent angemeldete Architektur leitet aus belastbaren Belegen verbindliche Grenzen dafür ab, welche Aussagen KI treffen darf, und macht die Freigabe zu einer eigenständigen, kontrollierten Entscheidung – ohne dass bestehende KI-Modelle verändert werden müssen. KI generiert. Validix kontrolliert."

„Validix wurde entwickelt, um die Prüfung durch Fachleute zu beschleunigen, nicht um sie zu ersetzen: Prüfer sehen die Belege hinter jeder Aussage und behalten das letzte Wort", fügt Pallarès hinzu.

Eine erste Anwendung für Teams, die im Life-Sciences-Bereich Inhalte erstellen, prüfen und überwachen, ist nach einem Pilotprojekt bereits bei einem Pharmaunternehmen im Einsatz.

Validix plant, seine kommerzielle Plattform Anfang 2027 auf den Markt zu bringen, und bietet derzeit eine begrenzte Anzahl von Pilotpartnerschaften für Unternehmen aus regulierten Branchen an.

Hinweise für Redaktionen

Wie funktioniert das?

Die Validix-Architektur zerlegt Belege in „Atoms": kleine, überprüfbare Einheiten gesicherter Informationen, die sich jeweils bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen lassen. Jede Aussage wird aus diesen Atoms aufgebaut und bleibt so bis zu ihren Belegen nachvollziehbar. Erfüllen KI-generierte Inhalte diesen Standard nicht, werden sie zurückgehalten oder zur Prüfung durch Fachleute weitergeleitet.

Validix überwacht außerdem fortlaufend die Belege. Ändern sich die zugrunde liegenden Quellen, wird jede betroffene Aussage gekennzeichnet und erneut zur Prüfung vorgelegt. So behalten Unternehmen die Kontrolle, und veröffentlichte Aussagen bleiben auf dem aktuellen Stand der Belege. Vorgelagerte Steuerung, Prüfung vor der Freigabe und kontinuierliche Quellenüberwachung bilden zusammen das, was Validix als „Governed Claims Infrastructure" bezeichnet: eine neue Infrastrukturkategorie für die Kontrolle KI-generierter Aussagen.

*Violation Tracker Global: Current Parent Industry Penalty Totals, Quelle: Violation Tracker, erstellt von Good Jobs First, einer gemeinnützigen Organisation in den USA, die sich für die Rechenschaftspflicht von Unternehmen und die Transparenz staatlichen Handelns einsetzt. Die Beträge aus Vergleichen und Urteilen nach dem US-amerikanischen False Claims Act überstiegen im vergangenen Jahr 6,8 Milliarden US-Dollar, Quelle: DOJ

Über Validix

Die Validix AG ist ein Schweizer Technologieunternehmen mit Sitz in Zug, das eine Governed Claims Infrastructure für Unternehmens-KI entwickelt. Die zum Patent angemeldete Atomic Claim Architecture verknüpft die zugrunde liegenden Belege, einzeln kontrollierte Aussagen, Vorgaben für die Textgenerierung sowie eine unabhängige Validierung der KI-Ergebnisse. So können Unternehmen steuern, welche Aussagen KI in ihrem Namen treffen darf.

Erklärvideo zur Funktionsweise der Validix Atomic Claim Architecture: https://validix.ch/how-validix-works.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (validix.ch) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

Eine Vorführung können Sie unterhttps://validix.ch/contact anfordern.

Cision

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