Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Von Kunden für Kunden: Trade Republic gründet ersten Kundenbeirat.



17.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Kunden gestalten Trade Republic mit: Nach der Einführung des 24/7 Kundenservice gibt Trade Republic seinen Kunden jetzt eine direkte Stimme bei strategischen Entscheidungen und der Produktentwicklung. Der neue Kundenbeirat trifft sich dreimal im Jahr zu Workshops mit dem Management und den Produktteams, ergänzt durch regelmäßige Feedbackgespräche. Beim ersten Workshop am 23. Oktober in Berlin diskutierten die Mitglieder zukünftige Produkte, teilten Erfahrungen aus ihren Märkten und testeten neue Funktionen vor deren Einführung.

Über 1.300 Bewerbungen: Der im Mai 2026 angekündigte Kundenbeirat stieß europaweit auf großes Interesse. Mehr als 1.300 Kunden bewarben sich um einen der zehn Plätze. Die Mitglieder engagieren sich freiwillig und ohne Vergütung. Sie vertreten die Perspektive der Kunden aus ihren jeweiligen Märkten, hinterfragen bestehende Ansätze und bringen neue Ideen ein.

Zehn Mitglieder aus sechs Ländern: Der Kundenbeirat vereint unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen. Die Mitglieder sind zwischen 23 und 67 Jahre alt. Die Bandbreite reicht von aktiven Tradern bis hin zu Menschen, die gerade erst mit dem Investieren anfangen und zunächst auf Zinsen und Sparpläne setzen. Was sie verbindet: Sie wollen ihre finanzielle Zukunft selbst gestalten und anderen helfen, langfristig Vermögen aufzubauen. Die Gründungsmitglieder sind Ines, Luca und Boris aus Deutschland, Víctor und Beatriz aus Spanien, Jeanne und Théo aus Frankreich, Matteo aus Italien, Bernadette aus Österreich und Catarina aus Portugal.

Zitat Luca, Mitglied des Kundenbeirats aus Deutschland: „Ich bin seit fünf Jahren Kunde bei Trade Republic und habe schon immer Menschen in meinem Umfeld dazu ermutigt, mit dem Investieren anzufangen. Jetzt kann ich selbst noch mehr beitragen: Ich erfahre frühzeitig, welche Produkte geplant sind, kann ehrliches Feedback geben und die Entwicklung aktiv mitgestalten. Besonders spannend finde ich, dass unsere Meinung nicht nur gehört wird, sondern auch in neue Produkte einfließt.“

Zitat Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic: „Der Name Trade Republic leitet sich von res publica ab, dem lateinischen Begriff für “Sache des Volkes”. Wir glauben, dass eine Bank gemeinsam mit den Menschen gestaltet werden sollte, nicht nur für sie. Als wir Trade Republic 2015 gegründet haben, wollten wir ein Finanzsystem verändern, das jahrzehntelang vor allem den Vermögenden gedient hat. Heute vertrauen uns mehr als zehn Millionen Kunden ihr Geld an. Trade Republic ist längst nicht mehr nur unsere Mission. Es ist die Bank unserer Kunden. Mit dem Kundenbeirat geben wir ihnen einen Platz am Tisch, direkten Zugang zu unserem Management und eine echte Stimme bei der Gestaltung unserer Zukunft.“

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