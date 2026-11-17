Berlin, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die EU-Kommission hat weitere Entlastungen beim Strompreis für die deutsche Industrie genehmigt. Besonders energieintensive Unternehmen etwa aus der Stahl-, Chemie- und Glasindustrie könnten zwei staatliche Hilfen miteinander kombinieren, teilte das ‌Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mit. Neben dem neuen Industriestrompreis können sie auch die sogenannte Strompreiskompensation erhalten. Damit gleicht der Staat einen ⁠Teil ⁠der Kosten aus, die den Unternehmen durch den europäischen CO2-Emissionshandel beim Strombezug entstehen.

Für beide staatlichen Hilfen waren nach früheren Angaben im Haushaltsentwurf für 2027 rund 7,45 Milliarden Euro vorgesehen, knapp 2,5 Milliarden für den Industriestrompreis und rund fünf Milliarden ‌Euro für die Strompreiskompensation. Finanziert werden die ‌Entlastungen aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes. Die Mittel für den Industriestrompreis werden erst 2027 benötigt, weil die Unternehmen die Entlastung ⁠rückwirkend für 2026 beantragen können und die Auszahlung erst im ‌kommenden Jahr erfolgt.

Der Industriestrompreis soll ⁠die Stromkosten für die Hälfte des Verbrauchs besonders energieintensiver Betriebe senken. Davon könnten bis zu 9500 Unternehmen profitieren. Nach Berechnungen des Wirtschaftsministeriums kann ein Stahlhersteller mit einem ‌jährlichen Stromverbrauch von einer Terawattstunde ⁠allein für 2026 zusätzlich rund ⁠achteinhalb Millionen Euro aus dem Industriestrompreis erhalten - zusätzlich zur bisherigen Strompreiskompensation. Die neuen Regelungen gelten rückwirkend für dieses Jahr. Anträge können die Unternehmen Anfang 2027 stellen.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigte an, sie werde sich dafür einsetzen, dass beide Hilfen auch über 2026 hinaus kombiniert werden dürften. Der Industriestrompreis selbst ist zunächst bis Ende 2028 vorgesehen.

(Bericht von Holger Hansen, ⁠redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)