EU-Kommission verdoppelt Wachstumsprognose für Deutschland
dpa-AFX · Uhr
Konjunktur
Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland mehr als verdoppelt. Nach mehreren Jahren der Stagnation werde für die Wirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, teilte die Brüsseler Behörde mit.
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