EUR/USD im Chart-Check: Euro besitzt Schlagseite - Daily Trading TV vom 17.11.2026
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den Wechselkurs EUR/USD.
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