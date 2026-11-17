WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ehemalige Nvidia -Chef Jensen Huang wird sich einer Befragung durch US-Abgeordnete stellen. Bei dem Termin am 1. Dezember werden Vertreter von drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses dabei sein. Der Ankündigung ihrer Vorsitzenden zufolge stimmte Huang einem "transkribiertem Interview" zu - solche Befragungen sind nicht öffentlich, aber später kann eine Mitschrift veröffentlicht werden.

Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

Nvidias Chefjurist Tim Teter will am 2. Dezember Fragen beantworten. In beiden Fällen sollen es gemeinsame Sitzungen der Außen- und Geheimdienstausschüsse sowie eines gesonderten Ausschusses geben, der sich mit dem Einfluss der chinesischen Kommunistischen Partei beschäftigt./so/DP/jha