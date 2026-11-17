Seoul, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die Chancen für ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Rande des Apec-Gipfels sind Experten zufolge gestiegen. Trump hat ‌wiederholt Interesse an einer erneuten Zusammenkunft mit Kim geäußert und sagte, es könne in dieser Woche in ⁠China dazu ⁠kommen. Die Teilnahme von Kim an dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) hänge letztlich vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping ab, erklärte Trump.

Das chinesische Außenministerium erklärte am Dienstag bei einer turnusmäßigen Pressekonferenz auf die Frage, ob ‌Kim eingeladen sei, es habe ‌dazu keine Informationen. Das Apec-Sekretariat teilte mit, ihm lägen keine Angaben über die Gäste Chinas vor. Die nordkoreanische Botschaft ⁠in Peking reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um ‌eine Stellungnahme. Der Kreml erklärte ⁠allerdings laut Nachrichtenagentur Interfax, Russlands Präsident Wladimir Putin könne Kim treffen, falls der nordkoreanische Machthaber am Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen teilnehme.

Der Kreml würde sich ‌nicht derart äußern, "wenn man ⁠sich nicht sicher wäre, ⁠dass er zu einem Treffen kommt", sagte der ehemalige US-Geheimdienstexperte für Nordkorea, Sydney Seiler, der heute bei der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies arbeitet. "Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass etwas im Gange ist."

(Bericht von Brenda Goh, Joyce Lee und Heejin Kim in Seoul, Mitarbeit John Geddie in Tokio, Ju-min ⁠Park in Shenzhen und Josh Arslan in PekingBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)