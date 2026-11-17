Berlin, 17. ⁠Nov (Reuters) - Finnlands Präsident Alexander Stubb hat vor dem Treffen der Präsidenten der USA, Chinas und Russlands betont, dass es keine Friedenslösung für die Ukraine ohne eine Einbindung der Europäer und Ukrainer geben wird. "Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass man nicht über Territorialfragen ‌sprechen kann, ohne die Ukraine einzubeziehen. Man kann nicht über Sicherheit sprechen, ohne Europa einzubeziehen", sagte Stubb am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit Bundespräsident ⁠Frank-Walter Steinmeier. ⁠Man könne nur aus einer Politik der Stärke mit Russland sprechen, betonte er. Als Lehre aus der Geschichte und angesichts der langen Grenze mit Russland verfüge Finnland über eine der größten Armeen in Europa mit bis zu einer Million Soldaten durch die Wehrpflicht, Polen über die größte Artillerie sowie über 60 F18- ‌sowie bald über 60 F35-Kampfjets.

Ebenso wie Präsident Steinmeier verwies ‌Stubb darauf, dass es diplomatische Versuche zur Beendigung des Krieges geben müsse. Er hatte vor wenigen Tagen zusammen mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Store mit dem russischen ⁠Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Stubb forderte klare Strukturen für mögliche Friedensgespräche. "Das bedeutet, dass die ‌Gespräche und Verhandlungen in einigen Schlüsselbereichen fortgesetzt ⁠werden, darunter Sicherheitsgarantien, Territorialfragen, Wohlstandspakete, vertrauensbildende Maßnahmen, Waffenstillstände und sogar – nach Kriegsende – Gespräche über die europäische Sicherheit", sagte er. Deutschland habe eine Führungsrolle gezeigt, um die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen. Stubb hatte sich zuvor ‌auch mit Kanzler Friedrich Merz getroffen.

Auch ⁠Steinmeier forderte Gespräche, betonte aber zugleich eine ⁠entschiedene Unterstützung der Ukraine, über die die "Koalition der Willigen" am Donnerstag in Berlin reden wolle. "Wir müssen den Druck auf Russland aufrechterhalten, durch Unterstützung der Ukraine, durch Sanktionen, auch durch entschiedenes Vorgehen gegen die russische Schattenflotte", sagte er.

Am Donnerstag treffen sich in Berlin auf Einladung von Merz rund 30 Staats- und Regierungschefs, um über die Unterstützung der Ukraine sowie mögliche Schritte zu Verhandlungen zu reden. In China ist ein Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Präsident Xi ⁠Jinping und Putin geplant.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)