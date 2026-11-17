Technologieaktien unter Druck

Ölpreis fällt trotz Spannungen am Persischen Golf

USA schränken chinesischen Zugang auf NVIDA-Chips in Drittstaaten ein

Ausblick: US-Einzelhandelszahlen und ZEW-Index

An den Aktienmärkten verstärkte sich zu Wochenbeginn der Druck auf Technologiewerte. Der Nasdaq 100 verlor am Montag 2,5 %, der S&P 500 sank um 1,9 %. Halbleiteraktien büßten sogar über 5 % ein. Im Fokus der Investoren stehen nun Nvidias bevorstehende Quartalszahlen und der angekündigte Börsengang von Anthropic. Das Börsendebüt von Anthropic gilt dabei als Test für die Finanzierungsfähigkeit der KI-Branche. Entscheidend dürfte sein, ob tatsächlich neues Kapital zufließt oder Anleger lediglich zwischen den bisherigen Gewinnern umschichten. Währenddessen wächst das Interesse an defensiven Anlagen: Aktien von Konsumgüterherstellern zählten am Montag zu den stärksten Werten.Die Aussicht auf ein Überangebot drückt den Ölpreis - trotz anhaltender Angriffe auf Schiffe und neuer Spannungen im Nahen Osten. Der Preis für ein Fass der Marke Brent verbilligte sich um 4 % und schloss unter 92 USD. Es war der stärkste Rückgang seit etwa einer Woche. Am Markt wiegen Hinweise auf eine reichliche Versorgung derzeit schwerer als die Gefahr weiterer Exportausfälle. Die Internationale Energieagentur berichtete vergangene Woche, dass das weltweite Ölangebot erstmals seit Kriegsbeginn die Nachfrage übertroffen habe. Für das laufende Quartal erwartet sie einen Überschuss von rund zwei Millionen Fass täglich. Zwar liegt der Ölpreis noch immer mehr als 50 % über dem Stand zu Jahresbeginn. Im November ist er jedoch deutlich gefallen. Dazu trägt die Erwartung bei, dass US-Präsident Trump nach dem Wahlerfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen eine weitere Eskalation gegenüber Iran vermeiden könnte. Vizepräsident Vance erklärte am Montag, Washington werde den Konflikt nicht zu einem 2j. Einsatz werden lassen. Die Sicherheitslage bleibt gleichwohl angespannt. Iran griff Bahrain zum zweiten Mal binnen drei Tagen an. Iranischen Medien zufolge trafen seit Sonntag mindestens vier Tanker in der Straße von Hormus auf Seeminen. Teheran signalisierte zugleich Verhandlungsbereitschaft. Auch Trump erwägt Reuters zufolge, bei ausbleibenden neuen Provokationen auf weitere Angriffe zu verzichten. Dennoch verstärken die USA ihre Militärpräsenz und verfügen inzwischen über drei Flugzeugträger in der Region.Die US-Regierung will verhindern, dass chinesische Unternehmen über Rechenzentren in Drittstaaten Zugang zu leistungsfähigen KI-Prozessoren erhalten. Eine neue Regelung des US-Handelsministeriums sieht Genehmigungspflichten für Lieferungen nach Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien vor. Damit sollen bestehende Exportbeschränkungen auch dort greifen, wo US-Technologie über Fernzugriffe genutzt wird. Über die Lizenzen soll im Einzelfall entschieden werden. Die Maßnahmen treffen Länder, die erhebliche Investitionen in digitale Infrastruktur anziehen. Besonders in Südostasien treiben chinesische Technologiekonzerne den Ausbau voran.Auf dem heutigen Makrodatenkalender bilden die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober und der deutsche ZEW-Indikator für November die Highlights. Für die US-Einzelhandelsumsätze sehen wir mit einem Plus von nur 0,1 % eine deutliche Verlangsamung. Beim ZEW-Index dürfte sich der freundliche Trend der vergangenen Monate fortsetzen.