Berlin, ⁠17. Nov (Reuters) - Das Geschäftsklima im deutschen Wohnungsbau hat sich im Oktober leicht verbessert. Wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte, stieg das Barometer ‌auf minus 24,0 Punkte, nach minus 24,7 Punkten im September. Zwar blickten die Unternehmen etwas ⁠weniger ⁠pessimistisch auf die kommenden Monate, bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage aber schlechter. "Im Wohnungsbau zeichnet sich weiterhin keine durchgreifende Erholung ab", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe. Die Erwartungen hätten sich zwar etwas ‌verbessert, blieben aber deutlich im ‌negativen Bereich.Die Auftragslage bleibe angespannt, erklärte das Institut. Zwar ging der Anteil der Unternehmen mit ⁠Auftragsmangel leicht von 41,3 auf 40,5 Prozent zurück. ‌Gleichzeitig berichteten jedoch mehr ⁠Firmen von stornierten Bauprojekten. Im Oktober waren es 15,5 Prozent, nach 14,1 Prozent im September. Das ist der höchste Stand ‌seit Januar 2024. ⁠Auch Finanzierungsengpässe nahmen etwas zu: ⁠13,3 Prozent der Unternehmen waren davon betroffen, nach 12,0 Prozent im September. "Die Finanzierung vieler Bauvorhaben bleibt schwierig. Dass wieder mehr Projekte storniert werden, zeigt, wie fragil die Lage weiterhin ist", sagte Wohlrabe.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)