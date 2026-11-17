Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - ⁠Mit weiteren Zugeständnissen will der Chemiekonzern BASF doch noch die Zustimmung zur Übernahme des Essener Rivalen Evonik gewinnen. Der Ludwigshafener Chemieriese habe in einem Schreiben an die nordrhein-westfälische Landesregierung und den Evonik-Großaktionär RAG-Stiftung mögliche weitergehende Zusagen für Standorte, Arbeitsplätze und Ausbildung skizziert, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Dies solle den Weg für neue Gespräche ebnen. BASF, Evonik und die ‌RAG-Stiftung wollten sich nicht dazu äußern. Die Landesregierung verwies auf frühere Erklärungen, nach denen die Unabhängigkeit Evoniks nicht in Frage gestellt werden dürfe. Der Essener Konzern gehöre "fest zum Ruhrgebiet und zu Nordrhein-Westfalen".

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf ⁠einen ihr vorliegenden ⁠Entwurf des Schreibens berichtet, BASF bereite eine neue Offerte vor. In dem Dokument, das auch an mehrere Bundestagsabgeordnete verschickt worden sei, lasse BASF noch Platzhalter für konkrete Jahreszahlen und Investitionssummen, die gemeinsam mit Evonik ausgefüllt werden sollen. Dem Bericht zufolge will der Konzern für einen noch zu verhandelnden Zeitraum betriebsbedingte Kündigungen ausschließen und den Erhalt aller deutschen Produktionsstandorte garantieren. Zudem seien Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in den klimafreundlichen Umbau geplant.

"In einem gemeinsamen Unternehmen werden die bestehenden Zusagen an die Mitarbeiter und ‌Standorte eingehalten und ausgebaut", zitierte Bloomberg aus dem Brief. Ein neues Angebot ‌könne innerhalb weniger Tage kommen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wie hoch es ausfallen könnte, geht daraus nicht hervor. Evonik hatte zuletzt eine verbesserte Offerte von BASF in Höhe von mehr als elf Milliarden Euro zurückgewiesen.

Die Evonik-Aktien legten ⁠am Dienstag an der Börse mehr als vier Prozent zu, während die BASF-Titel knapp drei Prozent im Minus notierten.

RAG-STIFTUNG FÄLLT ‌SCHLÜSSELROLLE ZU

Um die Bedenken in Nordrhein-Westfalen zu zerstreuen, hatte BASF-Chef Markus ⁠Kamieth Ende Oktober in einer Videobotschaft versprochen, die bei Evonik ohnehin bis 2032 geltenden Beschäftigungsgarantien zu übernehmen. Zudem stellte er in Aussicht, die von Evonik zum Verkauf gestellten Chemieparks in Marl und Wesseling mit rund 3500 Arbeitsplätzen selbst weiterzubetreiben und Essen als wichtigen Standort zu erhalten. Mit den Platzhaltern in dem neuen Schreiben signalisiert BASF ‌nun offenbar die Bereitschaft, über diese bisherigen Zusagen noch hinauszugehen. Dies ⁠würde zugleich den Spielraum des Konzerns nach einer Übernahme ⁠Evoniks einengen.

Eine Schlüsselrolle bei einem möglichen Zusammenschluss fällt der RAG-Stiftung zu, die rund 43 Prozent an Evonik hält. In ihrem Kuratorium sitzen einflussreiche Politiker, darunter Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die Fronten zwischen den beiden Unternehmen waren zuletzt verhärtet. Vorige Woche war bekannt geworden, dass ein informeller Austausch der Vorstands- und Finanzchefs beider Konzerne ergebnislos geblieben war. Evonik habe dabei auf seiner Ablehnung beharrt und es seien zunächst keine weiteren Gespräche vereinbart worden, hatte Reuters von Insidern erfahren.

Der Essener Spezialchemiekonzern pocht auf seine Eigenständigkeit. "Evonik ist groß genug, Evonik ist stark und wir machen Evonik gerade noch stärker", hatte Finanzchef Michael Rauch kürzlich betont. Das Unternehmen schaue sich zudem selbst nach Zukäufen um. BASF-Chef Markus Kamieth argumentierte dagegen, eine Fusion schaffe ⁠einen schlagkräftigeren europäischen Chemiekonzern, der besser gegen die wachsende Konkurrenz aus Asien und dem Nahen Osten bestehen könne.

(Bericht von Patricia Weiß und Matthias Inverardi. Redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)