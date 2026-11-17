Berlin, ⁠17. Nov (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz stimmt Regierungskreisen zufolge dem Vorschlag von Finanzminister Lars Klingbeil ‌zu, dass der Ökonom Markus Brunnermeier EZB-Chefökonomen werden soll. "Der Kanzler ⁠ist ⁠zufrieden mit dem Vorschlag, die Personalie ist abgestimmt", hieß es aus den Regierungskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters ‌am Dienstag. Es wurde ‌auch darauf verwiesen, dass Klingbeil das Vorschlagsrecht gehabt habe. ⁠Aus dem Finanzministerium hatte es ‌zuvor geheißen, Klingbeil ⁠habe Merz den an der US-Eliteuniversität Princeton lehrenden Wirtschaftswissenschaftler als deutschen Kandidaten für ‌das ⁠Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) ⁠vorgeschlagen. Das Bundeskabinett solle am Mittwoch über die Nominierung entscheiden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)