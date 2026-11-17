Insider: Kanzler stimmt Vorschlag für Brunnermeier als EZB-Chefvolkswirt zu
Berlin, 17. Nov (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz stimmt Regierungskreisen zufolge dem Vorschlag von Finanzminister Lars Klingbeil zu, dass der Ökonom Markus Brunnermeier EZB-Chefökonomen werden soll. "Der Kanzler ist zufrieden mit dem Vorschlag, die Personalie ist abgestimmt", hieß es aus den Regierungskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Es wurde auch darauf verwiesen, dass Klingbeil das Vorschlagsrecht gehabt habe. Aus dem Finanzministerium hatte es zuvor geheißen, Klingbeil habe Merz den an der US-Eliteuniversität Princeton lehrenden Wirtschaftswissenschaftler als deutschen Kandidaten für das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeschlagen. Das Bundeskabinett solle am Mittwoch über die Nominierung entscheiden.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)