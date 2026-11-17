Zürich/Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - ⁠Die Großbank UBS hat sich Insidern zufolge im Ringen um drohende schärfere Schweizer Kapitalregeln mit einer Niederlage weitgehend abgefunden. Der größte globale Vermögensverwalter für Millionäre und Milliardäre werde zwar weiterhin um Zugeständnisse werben, sagten drei mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Die Konzernspitze gehe jedoch davon aus, dass durch Lobbyarbeit bei den Schweizer Parlamentariern kaum noch wesentliche Lockerungen zu erreichen ‌seien. Die Bank wende sich nun verstärkt einer detaillierten Analyse der Handlungsoptionen zu, sagten zwei der Insider. Dazu gehöre auch die Frage, ob die Anforderungen nach mehr Kapital zur Risikoabsicherung eine Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland rechtfertigen ⁠würden. Die UBS ⁠werde Ergebnisse ihrer Analyse Anfang Februar bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2026 präsentieren, sagte einer der Insider.

Nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse und der Übernahme durch die UBS im Jahr 2023 will die Schweizer Regierung vermeiden, dass die Steuerzahler bei einer möglichen zukünftigen Bankenschieflage erneut ins Risiko gehen müssen. Denn angesichts der Bilanz, die die jährliche Schweizer Wirtschaftsleistung übersteigt, könnten Probleme bei der UBS das ganze Land in Bedrängnis bringen. Die Regierung betrachtet eine vollständige Unterlegung ‌des Auslandsgeschäfts mit Eigenkapital als zentralen Teil der Lösung. Die UBS bekämpft ‌den Vorschlag, weil damit das Auslandswachstum wesentlich erschwert würde. Die kleine Kammer des Schweizer Parlaments ist der UBS ein Stück entgegengekommen und hat sich für eine Unterlegung des Auslandsgeschäfts mit 90 statt mit 100 Prozent ausgesprochen. Auch dies ist der UBS noch deutlich ⁠zu viel. Frühestens im Dezember dürfte die große Kammer einen Entscheid fällen.

Nach mehr als zwei Jahren erbitterter Debatten um die ‌Begrenzung von Auslandsrisiken hat die UBS Insidern zufolge die Hoffnung ⁠auf ein günstiges Ergebnis der parlamentarischen Debatte weitgehend aufgegeben. Ein Kompromiss in letzter Minute ist vor der endgültigen Verabschiedung in den kommenden Wochen zwar noch möglich. Die Bank rechne jedoch lediglich mit symbolischen Zugeständnissen, hieß es in den Kreisen. Bleibt es bei 90 Prozent, müsste die UBS mit den neuen Regeln insgesamt 18 ‌Milliarden Dollar mehr Kapital halten als bisher. Damit müsste der ⁠Konzern wohl die Ausschüttungen an die Aktionäre einschränken.

Die sich ⁠abzeichnende Verschärfung der Vorgaben ist für Konzernchef Sergio Ermotti ein Rückschlag, der seine internationalen Ambitionen bremst. Die Bankführung bereite sich nun darauf vor, innerhalb der neuen Kapitalvorgaben zu agieren, anstatt die Beschränkungen weiter zu bekämpfen, so die Insider. Führungskräfte der UBS hätten eine Liste kleinerer und mittelgroßer Übernahmeziele in den USA zusammengestellt, erklärte eine der Personen. Die USA sind der wichtigste Wachstumsmarkt für das Institut.

Die UBS erklärte in einer Stellungnahme: "Wir äußern uns nicht zu Spekulationen oder Einschätzungen zu derartigen Themen." Ermotti hatte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen Ende Oktober erklärt, die Bank werde einer Regulierung nicht vorgreifen. Die Bank werde sich weiter einbringen, in der Hoffnung, dass das Parlament eine Lösung finde, ⁠die die Finanzstabilität des Landes stütze, ohne den Aktionären, Kunden und Mitarbeitern der UBS unangemessene Kosten aufzubürden.

(Bericht von Oliver Hirt, Ariane Lüthi und John O'Donnell. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)