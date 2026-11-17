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Mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse setzen: Hier finden Sie Turbo-Optionsscheine Open-End auf die derzeit beliebtesten Basiswerte.





Um Ihnen die Suche und Auswahl passender Turbo-Optionsscheine zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Turbo-Optionsscheine Open-End verfügen über einen Hebel und reagieren überproportional auf Kursbewegungen des Basiswerts; Chancen wie Verlustrisiken sind entsprechend erhöht. Sie haben keine feste Laufzeit, enthalten aber eine Knock-out-Barriere: Berührt oder durchbricht der Basiswert diese Barriere, verfällt das Produkt sofort und (nahezu) wertlos – der Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt unmittelbar ein. Dargestellt wird je ein Turbo-Optionsschein Open-End pro Basiswert.





Erhöhtes Verlustrisiko: Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).

Top 10 Turbo-Optionsscheine Open-End

WKN Basiswert Typ Hebel Knock-Out Barriere VE9XDA DAX® Call 1,61 9.979,2631 EUR VN6ERJ Nasdaq-100 Index® Call 1,39 7.686,4112 USD BE38JS Gold (Troy Ounce) Put 244,25 3.881,73 USD BE38BU Advanced Micro Devices Inc. Put 30,87 521,15 USD VN23LR Nikkei 225 Index Call 1,35 15.458,3895 JPY BE4BBD Rheinmetall AG Put 54,24 756,70 EUR VJ84RP Nebius Group N.V. Call 2,14 59,25 USD BE32GU Dow Jones Industrial Average Put 158,29 51.609,98 USD VV74EA S&P 500® Index Call 1,64 2.878,0502 USD BE4B44 Brent Crude Oil Future Put 106,32 92,80 USD

Stand: 17.11.2026 10:11 Uhr; Hinweise: ·

Wichtiger Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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