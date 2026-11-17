TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Marine hat eine Explosion an einem weiteren Tanker bei der Straße von Hormus gemeldet. Das Schiff brenne nach einer Kollision mit einer Seemine und sei erheblich beschädigt worden, berichteten iranische Staatsmedien unter Berufung auf die Marine. Der Tanker sei mit ausgeschaltetem Navigationssystem "in einem Sperrgebiet östlich der Straße von Hormus" unterwegs gewesen. Es sei bereits der vierte Tanker, der in den vergangenen 24 Stunden in der Gegend der Meerenge beschädigt worden sei.

Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass in dem Gebiet ein Angriff auf einen Tanker verübt worden sei, der die Straße von Hormus durchfahren habe. Dadurch sei das Schiff manövrierunfähig geworden, ein Maschinenraumbrand sei ausgebrochen. Die Besatzung sei gerettet worden.

Die iranische Marine teilte weiter mit, eine sichere Durchfahrt erfordere die Abstimmung mit den iranischen Streitkräften. Bereits zuvor war mitgeteilt worden, drei Tanker seien in den vergangenen Stunden in Brand geraten, nachdem sie auf Seeminen getroffen seien.

USA versuchen, Handel wieder zu ermöglichen

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.

Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Teheran will damit die USA und Präsident Donald Trump mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen./hme/DP/zb