IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver durchteuft in Guanacevi 3.431 g/t Silberäquivalent über 1,42 Meter; mehrere hochgradige Abschnitte heben das Potenzial des Gangs Contraria hervor

Vancouver, Kanada / 16. November 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (TSX: EDR, NYSE: EXK) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ - freut sich, hochgradige Bohrergebnisse aus seinem Explorationsprogramm 2026 in der Mine Guanaceví in Durango (Mexiko) bekannt zu geben. Im Rahmen des 20 Bohrungen (Gesamtlänge 5.855 Meter) umfassenden Programms wurde das Gangsystem Santa Cruz sowie nahegelegene parallele Strukturen bei Alondra-P2 und El Milache überprüft, wobei mehrere hochgradige Silber-Gold-Abschnitte angetroffen wurden.

Bei den Bohrungen in Alondra-P2 ragten drei Bohrabschnitte im Gang Contraria mit Gehalten von über 1.000 Gramm Silberäquivalent (AgÄq) pro Tonne (g/t) bei einer wahren Mächtigkeit von etwa einem Meter oder mehr heraus. UAP-03 durchteufte 3.431 g/t AgÄq über eine wahre Mächtigkeit von 1,42 m, einschließlich 14.878 g/t AgÄq über 0,12 m, während UAP-08 und UAP-06 1.736 g/t AgÄq über eine wahre Mächtigkeit von 1,21 m bzw. 1.296 g/t AgÄq über eine wahre Mächtigkeit von 1,01 m durchteuften. Bei El Milache durchteuften die Bohrungen eine hochgradige Mineralisierung im Gang Santa Cruz sowie parallele Strukturen im Liegenden und Hangenden, was zahlreiche Ziele für die laufende Exploration und Bewertung hervorhebt.

Zu den wichtigsten Ergebnissen dieses Programms zählen:

· UAP-03 (Contraria): 11,21 g/t Gold und 2.479 g/t Silber (3.431 g/t AgÄq) über eine wahre Mächtigkeit von 1,42 Metern (m), einschließlich 60,90 g/t Gold und 9.701 g/t Silber (14.878 g/t AgÄq) über 0,12 m.

· UAP-08 (Contraria): 3,36 g/t Gold und 1.451 g/t Silber (1.736 g/t AgÄq) über eine wahre Mächtigkeit von 1,21 m, einschließlich 9,19 g/t Gold und 3.809 g/t Silber (4.590 g/t AgÄq) über 0,29 m.

· UMH-09 (Santa Cruz): 3,69 g/t Gold und 1.335 g/t Silber (1.648 g/t AgÄq) über eine wahre Mächtigkeit von 0,89 m, einschließlich 6,58 g/t Gold und 2.375 g/t Silber (2.934 g/t AgÄq) über 0,23 m.

· UAP-06 (Contraria): 1,15 g/t Gold und 1.198 g/t Silber (1.296 g/t AgÄq) über eine wahre Mächtigkeit von 1,01 m, einschließlich 2,18 g/t Gold und 2.058 g/t Silber (2.243 g/t AgÄq) über 0,26 m.

· UMH-04 (FW Santa Cruz): 1,80 g/t Gold und 817 g/t Silber (970 g/t AgÄq) über eine wahre Mächtigkeit von 0,93 m, einschließlich 4,04 g/t Gold und 1.912 g/t Silber (2.255 g/t AgÄq) über 0,36 m.

· UMH-04 (Santa Cruz): 1,26 g/t Gold und 334 g/t Silber (441 g/t AgÄq) über eine wahre Mächtigkeit von 2,32 m.

Diese Ergebnisse untermauern die Qualität des Gangsystems bei Guanaceví und die Stärke unserer Explorationspipeline, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. Die hohen Gehalte im Gang Contraria in Verbindung mit der durchgängigen Mineralisierung entlang der Santa-Cruz-Struktur stärken unser Vertrauen, während wir daran arbeiten, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und weiterhin Wert aus diesem Kernbetrieb zu generieren.

Gang Contraria:

Fünf der acht Bohrungen der UAP-Serie durchteuften den Gang Contraria mit wahren Mächtigkeiten zwischen 1,01 m und 1,42 m. Die Bohrungen bei Alondra-P2 trafen in fünf Bohrlöchern auf eine bedeutende Mineralisierung im Gang Contraria, darunter drei Abschnitte mit Gehalten von mehr als 1.000 g/t AgÄq bei wahren Mächtigkeiten von etwa einem Meter oder mehr. UAP-03 lieferte mit 3.431 g/t AgÄq über eine wahre Mächtigkeit von 1,42 m den höchstgradigen Mischprobengehalt des Programms, während UAP-08 und UAP-06 1.736 g/t AgÄq über 1,21 m bzw. 1.296 g/t AgÄq über 1,01 m lieferten. Die Beständigkeit der hochgradigen Abschnitte über mehrere Bohrlöcher hinweg liefert eine überzeugende Unterstützung einer weiteren Erkundung von Contraria als potenziell bedeutende zusätzliche mineralisierte Struktur innerhalb des Gebiets Alondra-P2.

Gangsystem Santa Cruz:

Bei El Milache zeigen die Bohrungen, dass die hochgradige Mineralisierung nicht auf den Hauptgang Santa Cruz beschränkt ist. UMH-04 durchteufte 970 g/t AgÄq über eine wahre Mächtigkeit von 0,93 m in der Struktur im Liegenden, bevor sie 441 g/t AgÄq über 2,32 m in Santa Cruz durchteufte. In ähnlicher Weise lieferte UMH-09 1.648 g/t AgÄq über 0,89 m in Santa Cruz und 352 g/t AgÄq über 1,24 m in einer Struktur im Hangenden. Diese Ergebnisse heben das Potenzial für mehrere mineralisierte Gänge innerhalb des umfassenderen Gangsystems Santa Cruz hervor und identifizieren weitere Ziele, die im Rahmen künftiger Bohrungen und der Bergbauplanung bewertet werden sollten.

Tabelle 1. Bohrergebnisse von Guanacevi

Bohrloch Struktur Von Bis Kernlänge Wahre Mächtigkeit Au Ag AgÄq

(m) (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

UAP-03 Contraria 60,45 63,95 3,50 1,42 11,21 2.479 3.431

Einschließlich 63,00 63,30 0,30 0,12 60,90 9.701 14.878

UAP-04 Contraria 157,35 163,55 6,20 1,02 0,46 478 518

Einschließlich 161,20 161,50 0,30 0,05 0,75 3.096 3.160

Santa Cruz 384,00 387,50 3,50 0,94 0,32 180 207

Einschließlich 385,00 385,55 0,55 0,15 0,71 356 416

UAP-05 Santa Cruz 224,60 227,75 3,15 1,03 0,32 161 188

Einschließlich 227,00 227,75 0,75 0,24 0,96 500 582

UAP-06 Contraria 77,65 80,60 2,95 1,01 1,15 1.198 1.296

Einschließlich 79,00 79,75 0,75 0,26 2,18 2.058 2.243

Santa Cruz 284,65 287,45 2,80 0,93 1,12 34 129

Einschließlich 284,65 285,15 0,50 0,17 4,65 107 502

UAP-07 Contraria 53,05 55,20 2,15 1,08 0,44 339 377

Einschließlich 53,05 53,55 0,50 0,25 0,57 480 528

Santa Cruz 425,35 429,30 3,95 1,06 0,54 230 276

Einschließlich 426,75 427,40 0,65 0,17 0,57 354 402

UAP-08 Contraria 101,00 105,15 4,15 1,21 3,36 1.451 1.736

Einschließlich 102,50 103,50 1,00 0,29 9,19 3.809 4.590

UMH-03 FW Santa Cruz 212,70 214,95 2,25 1,00 0,29 132 157

Einschließlich 213,45 213,90 0,45 0,20 0,52 258 302

Santa Cruz 216,80 219,40 2,60 1,16 0,61 322 374

Einschließlich 217,60 218,45 0,85 0,38 1,00 446 531

UMH-04 FW Santa Cruz 157,35 159,15 1,80 0,93 1,80 817 970

Einschließlich 158,45 159,15 0,70 0,36 4,04 1.912 2.255

Santa Cruz 187,70 192,35 4,65 2,32 1,26 334 441

Einschließlich 189,35 190,20 0,85 0,38 4,47 805 1.185

UMH-08 Santa Cruz 185,90 187,75 1,85 0,93 0,80 240 308

Einschließlich 186,20 186,95 0,75 0,38 1,67 500 642

UMH-09 Santa Cruz 277,95 280,50 2,55 0,89 3,69 1.335 1.648

Einschließlich 279,55 280,20 0,65 0,23 6,58 2.375 2.934

HW Santa Cruz 288,70 292,50 3,80 1,24 0,94 272 352

Einschließlich 288,70 289,50 0,80 0,26 1,02 391 478

UMH-10 Santa Cruz 268,50 271,30 2,80 1,00 0,58 176 226

Einschließlich 269,55 270,40 0,85 0,30 0,84 315 386

HW Santa Cruz 295,70 298,50 2,80 0,87 0,35 114 144

Einschließlich 296,45 297,00 0,55 0,17 0,50 247 290

Zu den Abkürzungen zählen: g/t = Gramm pro Tonne; Au = Gold; Ag = Silber; AgÄq = Silberäquivalent; m = Meter.

AgÄq wird mit einem Au:Ag-Verhältnis von 85:1 berechnet.

Die Bohrlöcher UAP-01, UAP-02, UAP-03 und UAP-08 lieferten keine bedeutenden Ergebnisse aus dem Erzgang Santa Cruz.

Bohrlöcher UMH-01, UMH-02, UMH-05, UMH-06, UMH-07, UMH-11 und UMH-12 lieferten keine bedeutenden Ergebnisse.

Längsschnitt El Milache:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86642/EndeavourSilver_11-16-2026_DEPRcom.001.jpeg

Längsschnitt Alondra - P2:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86642/EndeavourSilver_11-16-2026_DEPRcom.002.png

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei produzierenden Minen in Mexiko und Peru sowie einem umfangreichen Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Qualifizierte Person und Datenverifizierung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dale Mah, P.Geo., VP Corporate Development von Endeavour Silver, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) geprüft und genehmigt. Herr Mah ist ein Mitarbeiter des Unternehmens und nicht unabhängig vom Unternehmen.

Dale Mah, P.Geo., hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Untersuchungsdaten, verifiziert, indem er die Bohrprotokolle, die Probenabschnitte und die Analysezertifikate des Labors sowie die QA/QC-Ergebnisse für die Referenzstandards, Leerproben und Duplikate, die allesamt innerhalb zulässiger Grenzen lagen, geprüft hat. Es gab keine Einschränkungen beim Verifizierungsprozess und auch keine Fälle, in denen dieser nicht abgeschlossen wurde.

QA/QC und Analyseverfahren

Zur Überwachung der Integrität aller Analyseergebnisse wird ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) mit zertifizierten Referenzstandards, Blindproben und Doppelproben angewendet. Die Bohrkerne werden in der Anlage des Unternehmens in Durango (Mexiko) protokolliert und zersägt/gespalten; anschließend werden die Proben an SGS in Durango (Mexiko) geschickt, wo sie getrocknet, zerkleinert und gespalten werden und eine 250-Gramm-Pulverprobe für die Analyse vorbereitet wird. Gold wird in einer 30-Gramm-Probe mittels Brandprobe und anschließender Atomabsorptionsspektrometrie (AA) bestimmt, Silber durch Königswasser-Aufschluss mit anschließendem ICP-OES-Verfahren; Proben, deren Gehalt den Grenzwert überschreitet, werden erneut mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren analysiert. SGS ist unabhängig vom Unternehmen und nach ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Kontaktinformationen

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

Tel: (604) 685 - 9775

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zählen unter anderem Aussagen über: das Potenzial für die Erweiterung der bekannten Mineralisierung und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Abbauplanung bei Guanacevi, die Fortsetzung der Arbeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine, die Erschließung von Wert aus der Mine, das Explorationspotenzial, den Weg des Unternehmens, ein führender Silberproduzent zu werden, sowie den Zeitpunkt und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, und übernimmt hierzu keine Verpflichtung, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen; Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen; die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen; Änderungen der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen und Vorschriften durch nationale und lokale Regierungen sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Peru, Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und beim Bergbau; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; Betriebsstörungen und Verzögerungen aufgrund von Blockaden, Protesten, Demonstrationen und ähnlichen Aktionen; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere beim peruanischen Sol, mexikanischen Peso, chilenischen Peso, kanadischen Dollar und US-Dollar); sowie Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des jüngsten Formulars 40F bzw. des Jahresinformationsformulars des Unternehmens beschrieben sind, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass die aktuellen Bohrergebnisse den Ergebnissen weiterer Explorationsarbeiten entsprechen; der fortgesetzte Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens; dass keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises von Rohstoffen eintritt; dass der Bergbaubetrieb im Einklang mit den Erwartungen des Managements verläuft und dass die Bergbauprodukte entsprechend dieser Erwartungen fertiggestellt werden und dass der Betrieb seine erklärten Produktionsergebnisse erzielt; sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen oder Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86642

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86642&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.