IRW-PRESS: Miningscout: Kaliforniens Goldrausch: Alte Minen mit neuen Chancen für Edelmetall-Anleger

Hohe Goldpreise, neue Bohrergebnisse und wachsende Mineralressourcen rücken Kaliforniens historische Goldreviere wieder in den Fokus. Eine geplante Minenerweiterung mit niedrigen prognostizierten Förderkosten zeigt zudem, dass der Bundesstaat auch für etablierte Produzenten interessant bleibt.

Der kalifornische Goldrausch ist Geschichte - das Gold im Boden jedoch nicht. Davon ist jedenfalls Lode Gold Resources (ISIN: CA54019J1049, WKN: A415CV) überzeugt. Der Explorer richtet seinen Blick auf die historische Goldmine Fremont im Mariposa County. Das Unternehmen beschreibt das Projekt als Lost in Time - eine Lagerstätte, deren Potenzial über Jahrzehnte weitgehend unbeachtet geblieben sei. In den 1930er-Jahren lieferte die Mine Erz mit durchschnittlich 10,7 Gramm Gold je Tonne. Damals lag der Goldpreis bei lediglich 35 USD je Feinunze. 1942 wurde der Betrieb im Zuge der kriegsbedingten staatlichen Maßnahmen zur Schließung nicht essenzieller Goldminen eingestellt. Eine Wiederaufnahme der Produktion erfolgte seither nicht.

Lode Gold sieht dennoch weiteres Potenzial für hochgradige Goldvorkommen. Die historischen Gehalte bilden dabei einen interessanten Ausgangspunkt für die weitere Exploration. Entscheidend wird sein, ob aktuelle Untersuchungen diese Erwartungen bestätigen und eine wirtschaftliche Wiedererschließung ermöglichen.

Historische Fremont-Goldmine mit neuem Potenzial

Die Mineralressourcenschätzung des Unternehmens aus diesem Jahr sieht 1,11 Millionen Unzen Gold in der angezeigten/gemessenen Kategorie und 1,99 Mio. Unzen in der abgeleiteten Kategorie. Doch die Schätzung umfasst nur drei der sieben identifizierten Lagerstätten von Fremont. Bislang lag der Fokus auf der Bewertung eines potenziellen Minenplans für die Lagerstätte Pine Tree-Josephine. Ende Oktober gab das Management des Unternehmens größere Ambitionen bekannt: Neben allen sieben Lagerstätten will man nun auch neun weitere, durch geologische Untersuchungen identifizierte Ziele untersuchen.

Über die weiteren Pläne für Fremont, das Explorationspotenzial des Projekts und die Perspektiven für eine Wiederbelebung des Goldbergbaus in Kalifornien sprach Wendy Chan, CEO von Lode Gold, kürzlich ausführlich im Interview mit Miningscout. Das vollständige Interview ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=DOKtFDZUBJg

Goldexplorer sind in Kalifornien rund 170 Jahre nach dem Goldrausch keine Seltenheit. Die hohen Goldpreise, aber auch einschlägige Explorationsergebnisse haben den Bundesstaat wieder zurück auf die Landkarte der aussichtsreichen geologischen Gebiete gebracht.

K2 Gold, Dateline, Equinox: Gold-Erfolgsprojekte im Sunshine-State

K2 Gold exploriert das Mojave-Projekt im Inyo County und zählt auf dem rund 6.000 Hektar großen Gebiet mehr als ein Dutzend Explorationsziele. Die Erwartungen waren bei der Übernahme des Projektes im Jahr 2019, also in einem signifikant anderen Goldpreisumfeld, bereits groß. Mehrere Oxidgoldvorkommen, die an der Oberfläche beginnen, wurden in der Vergangenheit erfolgreich erbohrt, insbesondere durch Newmont und BHP.

Das erste Bohrprogramm in der Zone Dragonfly scheint den Geologen des Unternehmens Recht zu geben. Die Bohrungen bestätigen multiple gestapelte, steil westwärts einfallende, oxidische Goldstrukturen mit hoher Löslichkeit. Im Oktober meldete das Unternehmen 83,82 Meter mit 3,4 Gramm Gold pro Tonne ab der Oberfläche. Zuvor waren im August 39,62 Meter mit 5,35 Gramm ab 51,82 Metern Tiefe und im September 27,43 Meter mit 4,08 Gramm ab 82,30 Meter gemeldet worden. Die Zone bleibt in alle Richtungen offen: Im September wurde eine südliche Erweiterung mit hochgradigem Gold auch im südlichsten Loch gemeldet.

Dateline Resources betreibt mit dem Colosseum-Projekt die wohl anschaulichste Renaissance-Initiative für den kalifornischen Goldbergbau. Die ehemals produzierende Mine liegt im südlichen Bereich des Walker Lane Trends im Clark Mountain District im San Bernardino County. Nach der Einstellung des Abbaus 1992 wurde die Mine in den letzten sechs Betriebsmonaten auf die Haldenverarbeitung umgestellt. Damals lag der Goldpreis bei 340 USD pro Unze. Dateline Resources erwarb Colosseum im Jahr 2021 von Barrick Gold.

Dateline digitalisierte und validierte historische Daten, die fast 30 Jahre lang ungenutzt geblieben waren, bevor eine umfangreiche Bohrkampagne zur Mineralressourcenerkundung eingeleitet wurde. Die Bohrungen bestätigten das durch die Geologen vermutete Potenzial. Unter den Ergebnissen fanden sich etwa 100,6 Meter mit 4,16 Gramm pro Tonne und 63,2 Meter mit 10,28 Gramm. Im Mai legte das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) vor. Diese taxiert das Vorkommen auf 44,5 Mio. Tonnen mit 0,76 Gramm pro Tonne, was 1,08 Millionen Unzen enthaltenem Gold entspricht.

Ebenfalls im San Bernardino County gelegen ist das Calico-Projekt von Apollo Silver. Hier geht es primär um Silber: Apollo führte die Silbervorkommen Waterloo und Langtry erstmals unter einer gemeinsamen Eigentümerschaft zusammen. Das Projekt ist bereits weit fortgeschritten: Frühere Betreiber führten auf den Liegenschaften Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 42.000 Metern in 438 Bohrlöchern durch. Apollo hat eine aktualisierte MRE vorgelegt. Diese sieht allein bei Waterloo 125 Millionen Unzen Silber in 55 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 71 Gramm Silber pro Tonne in der Kategorie Measured and Indicated sowie 0,51 Millionen Unzen Silber in 0,6 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 26 g/t Silber in der Kategorie Inferred.

Equinox Gold treibt das Projekt Castle Mountain Phase 2 voran. Phase 1 lief von November 2020 bis August 2024, bevor der Betrieb für die Dauer des Genehmigungsverfahrens für Phase 2 eingestellt wurde.

Die Machbarkeitsstudie für Phase 2 wurde bereits im März 2021 veröffentlicht. Die zweite Phase soll die Produktion über 14 Jahre auf durchschnittlich 218.000 Unzen pro Jahr steigern - mit insgesamt 3,2 Millionen Unzen Gold zu AISC im unteren Drittel der globalen Kostenkurve. Im Juni 2025 wurde das Projekt in das FAST-41-Programm aufgenommen. Die Genehmigungen werden in der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet.

Hinweise auf höhergradige Goldzonen

Lode Gold ist überzeugt, mit Fremont ein aussichtsreiches Projekt zu explorieren. Anfang November teilten die Geologen des Unternehmens neue Erkenntnisse mit Investoren. Demnach wurde ein Strukturmuster identifiziert, das die Verteilung der Goldgehalte bei Pine Tree-Josephine maßgeblich bestimmt. In die Interpretation flossen zahlreiche digitalisierte Daten ein. Diese deuten auf mindestens zwei höhergradige Mineralisierungszonen entlang der Pine-Tree-Ader hin, die jeweils etwa 50-60 Meter lang sind und mit Goldgehalten von ca. 4-6 g/t Au einhergehen.

Jon Hill, Vorstandsmitglied von Lode Gold, erklärte: Kontinuierliche unterirdische Kanalproben ermöglichen es uns, die Gehaltsveränderungen entlang der Adern zu untersuchen und diese mit der darunterliegenden Strukturgeometrie in Zusammenhang zu bringen. Durch das Erkennen dieser Muster können wir gezielte Bohrstrategien entwickeln. In den kommenden Monaten ist mit weiteren Explorationsergebnissen zu rechnen, die auch dem zuletzt gescholtenen Aktienkurs neuen Schub verleihen könnten, der sich im Laufe der jüngsten Korrektur seit September in etwa halbiert hat.

Weitere Informationen zu Lode Gold Resources finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/lode-gold-resources-inc

Unternehmen: Lode Gold Resources

TSXV: LOD

WKN: A415CV

ISIN: CA54019J1049

Webseite: https://lode-gold.com

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