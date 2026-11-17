Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - ⁠Im Tarifstreit der Lufthansa mit ihren Cockpit-Beschäftigten zeichnet sich auch nach sieben Monaten Gesprächen, Schlichtung und Mediation keine Lösung ab. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärten am Dienstag übereinstimmend, die Mediation sei ohne Einigung beendet worden. Im Oktober war bereits die Schlichtung ohne verbindliche Empfehlung der Vermittler, die Ex-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow für die VC und Roland Koch für die Lufthansa, abgebrochen worden. Die ‌Lufthansa will nun auf Basis der Schlichter-Empfehlungen weiterverhandeln und legte dazu ein Angebot vor. Die VC dagegen will den Lösungsvorschlag des Mediators zur Grundlage weiterer Gespräche machen und setzt dem Arbeitgeber dazu eine Frist bis 23. November, darauf ⁠einzusteigen. "Dass der Arbeitgeber diesen ⁠Vorschlag jetzt ablehnt, ist völlig unverständlich", erklärt Arne Karstens, Sprecher der Group-Tarifkommission der VC.

Ein Lufthansa-Sprecher bestätigte die Aussage der VC, dass die Airline das Konzept des Mediators ablehnt. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht sei mit seinen Vorschlägen weit über die Grenze seines Auftrags hinausgegangen. Auf dieser Basis wolle das Unternehmen nicht weiterarbeiten.

Ein erneuter Streik zeichnet sich unterdessen nicht ab. Die Beschäftigten hatten im Frühjahr im Streit über die betriebliche Altersvorsorge mehrere Tage lang zum Leidwesen zigtausender Lufthansa-Kunden die Arbeit niedergelegt. Derzeit gilt ‌in dem Konflikt, der über die Altersvorsorge hinaus sämtliche Streitthemen der Tarifparteien ‌umfasst, weiter Friedenspflicht.

PERSPEKTIVE GEGEN ZUGESTÄNDNISSE

Beide Lösungswege sehen 1000 Einstellungen von Pilotinnen und Piloten vor und über mehrere Jahre 150 oder 200 Beförderungen, aber auch Zugeständnisse der rund 5000 Beschäftigten der Kernmarke Lufthansa, der Frachttochter Lufthansa Cargo sowie Perspektiven für die Piloten der geschlossenen Tochter Cityline. ⁠Ziel der Lufthansa ist es, die nach Verlusten in der Sanierung steckende Lufthansa Airlines profitabel zu machen, auch über ein Senken ‌der Personalkosten. Dabei wird eine Umsatzrendite von acht bis zehn ⁠Prozent bis Ende des Jahrzehnts anvisiert.

Das Angebot "verbindet langfristige Beschäftigungs- und Karriereperspektiven für unsere Pilotinnen und Piloten mit Beiträgen zur Wettbewerbsfähigkeit von Lufthansa Classic", sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann. Neben den Beschäftigungs- und Karriereperspektiven umfasst das Angebot laut Lufthansa die von den Schlichtern empfohlenen tariflichen Beiträge zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Lufthansa Classic. Dazu zählten eine vorübergehende ‌Stabilisierung des Vergütungsniveaus, Anpassungen bei den Gehaltsstufen und Maßnahmen zur Steigerung ⁠der Produktivität. Zudem solle die variable Vergütung "angepasst" werden. ⁠Lufthansa biete eine Einmalzahlung für 2027 und 2028 sowie Gehaltserhöhungen ab 2029 an, die nicht beziffert werden.

Zum Vorschlag der Lufthansa äußerte sich die VC nicht. Der Vorschlag aus der Mediation, zu dem Reuters eine Präsentation der VC vorlag, unterscheidet sich von den Anregungen der Schlichter vor allem in Sachen Vergütung: Der Mediator schlägt nach Nullrunden in diesem und im kommenden Jahr stufenweise Gehaltserhöhungen von 2029 bis 2031 um vier, zwei und drei Prozent vor. VC-Mitglieder sollen zusätzliche zwei Prozent mehr Geld ab 2029 bekommen. Der Vorschlag des Mediators sehe erhebliche wirtschaftliche Zugeständnisse vor - neben Nullrunden auch eine geringere Mehrflugstundenvergütung und substantielle Abstriche bei der variablen Vergütung. Gleichzeitig biete das Konzept langfristige Planungssicherheit, einige Verbesserungen, Beschäftigungsschutz und Perspektiven für ⁠die Lufthansa CityLine-Beschäftigten. Die VC betrachte den Vorschlag trotz noch offener Punkte als tragfähige Grundlage, diese in einem Eckpunktepapier zu konkretisieren.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)