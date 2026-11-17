- von Ilona Wissenbach

Frankfurt, ⁠17. Nov (Reuters) - Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und ihren Cockpit-Beschäftigten zeichnet sich auch nach sieben Monaten der Gespräche, Schlichtung und Mediation keine Lösung ab. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärten am Dienstag übereinstimmend, die Mediation sei ohne Einigung beendet worden. Im Oktober war die diesem Prozess vorgeschaltete Schlichtung unter Vermittlung der ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Roland Koch ohne eine verbindliche Empfehlung abgebrochen worden.

Die Fronten zwischen den Tarifparteien scheinen nach wie vor verhärtet, da ‌beide Seiten unterschiedliche Grundlagen für Verhandlungen fordern. Von einem erneuten Streik nach dem Arbeitskampf im Frühjahr ist im Tarifinfo der VC, das Reuters vorlag, nicht die Rede.

Die Lufthansa will auf Basis der Schlichter-Empfehlungen weiterverhandeln und legte dazu ein neues Angebot vor. Die VC verlangt dagegen, den ⁠Lösungsvorschlag des Mediators zur ⁠Grundlage zu machen. Die Gewerkschaft setzte dem Arbeitgeber eine Frist bis zum 23. November, um darauf einzugehen. Dass der Arbeitgeber diesen Vorschlag ablehne, sei völlig unverständlich, erklärte Arne Karstens, Sprecher der Group-Tarifkommission der VC. Ein Lufthansa-Sprecher bestätigte die Ablehnung und erklärte, der als Mediator eingesetzte Fachanwalt für Arbeitsrecht sei mit seinen Vorschlägen weit über die Grenzen seines Auftrags hinausgegangen. Auf dieser Basis werde das Unternehmen nicht weiterarbeiten.

ZEHN JAHRE TARIFFRIEDEN?

Die Lufthansa strebt mit einem "Deal for a Decade" eine langfristige Vereinbarung an, um Streiks für zehn Jahre zu vermeiden. Das Angebot des Konzerns sieht eine Laufzeit bis zum ‌31. Dezember 2032 vor, die bis Ende 2036 verlängert werden kann. Neben 1000 Neueinstellungen, die ‌als Ersatz für Abgänge dienen sollen, bietet die Fluggesellschaft Gehaltserhöhungen ab 2029 an. Diese sollen sich an der durchschnittlichen Tarifentwicklung in Deutschland orientieren - für die Jahre 2029 und 2030 mit dem Anderthalbfachen dieser Steigerung, danach soll jeweils die durchschnittliche Steigerung des Vorjahres übernommen werden.

Zudem ist eine neue, günstigere Tarifschiene für Neueinstellungen sowie eine ⁠saisonale Teilzeit geplant. Das Angebot verbinde langfristige Beschäftigungs- und Karriereperspektiven mit Beiträgen zur Wettbewerbsfähigkeit, erklärte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann. Ziel des Konzerns ist es, die Sanierung ‌der defizitären Kernmarke Lufthansa abzuschließen und bis zum Ende des Jahrzehnts eine ⁠Umsatzrendite von acht bis zehn Prozent zu erreichen. "Sollten wir nicht zu einer Einigung kommen, würden wir eine Fortsetzung der Schlichtung begrüßen", erklärte Niggemann.

ROLLE RÜCKWÄRTS

Die VC wies das Angebot der Lufthansa als "Rolle rückwärts" zurück. Statt verbindlicher Zusagen zu Beschäftigung und Kündigungsschutz enthalte das Papier vor allem allgemeine Absichtserklärungen, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Hintergrundpapier der Gewerkschaft. Die VC betonte, sie habe dem Unternehmen ‌weitreichende Zugeständnisse angeboten. Ein Verzicht auf Gehaltssteigerungen, Kürzungen bei der variablen Vergütung und ⁠bei Überstunden sowie mehr Flexibilität im Flugbetrieb könnten die Lufthansa ⁠jährlich um 130 bis 150 Millionen Euro entlasten. Bei Laufzeiten von vier bis sechs Jahren ergebe sich ein Einsparpotenzial von fast einer Milliarde Euro. Zudem sei die Gewerkschaft bereit, eine günstigere Tarifschiene für Neueinstellungen auf der Kurzstrecke zu vereinbaren. Im Gegenzug fordert die VC eine verbindliche Beschäftigungssicherung, insbesondere auch für die Piloten der Tochtergesellschaft Cityline zu ihren jetzigen Bedingungen. Die Lufthansa habe das alles abgelehnt.

Der Vorschlag des Mediators, dem die VC folgt, sieht der Gewerkschaft zufolge erhebliche Zugeständnisse der Piloten vor. Dazu gehören Nullrunden für 2027 und 2028 sowie Abstriche bei der variablen Vergütung und der Mehrflugstundenvergütung. Die Vorschläge zu Gehaltserhöhungen liegen aber über dem Angebot der Lufthansa: Von 2029 bis 2031 sollen die Vergütungen um vier, zwei und drei Prozent steigen, wobei VC-Mitglieder ab 2029 zusätzliche zwei Prozent erhalten sollen.

Nach einem Bericht der Zeitung "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmensangaben liegen ⁠die Jahresgehälter im Cockpit der Lufthansa zwischen einem Fixgehalt von 88.600 Euro für Einsteiger und 281.300 Euro für Kapitäne mit der längsten Berufserfahrung. Inklusive Zulagen kann das Spitzengehalt mehr als 300.000 Euro betragen.

(Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)